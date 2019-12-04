59 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığınca 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kasım ayının başında yaptığı açıklamada, yabancı ülkelerin, DEAŞ mensuplarını vatandaşlıktan çıkarmak suretiyle kabul etmeme yoluna gittiklerine dikkat çekmişti.

Bakan Soylu, "Ben vatandaşlıktan çıkardım, siz başınızın çaresine bakın', bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir. Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini, nerede, nasıl tutayım? Diyelim ki cezaevinde bir müddet tuttum. Adam cezaevinden çıktı. Senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim? Senin teröristini nerede bulundurayım veya hangi ülke tutsun?" demişti.

Soylu'nun bu açıklamalarının ardından yabancı terörist savaşçıların iadelerine 11 Kasım'da başlandı.

TÜRKİYE'DEN STRATEJİK HAMLE

Türkiye, iadelerde ilk gün, biri ABD'li, biri Alman, biri Danimarkalı 3 teröristi seçerek muhataplarına önemli bir mesaj verdi.

Uluslararası hukuktaki 3 ayrı iade yöntemi kullanılarak muhataplara mesaj verildi.



Bir terörist, "deport" olarak bilinen yöntemle doğrudan vatandaşı olduğu ülkeye iade edildi, diğeri Türkiye'deki yargılanması tamamlandıktan sonra adli süreç işletilerek ülkesine gönderildi, bir diğer terörist ise üçüncü ülke hakkını kullandı.

Yani bu yöntemlerle muhataplara, "Hangi yol olursa olsun, DEAŞ'lılar iade edilecek" denildi.

59 YTS SINIR DIŞI EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini kaydetti.

8 BİN 922 YTS'NİN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENDİ

Yurt içindeki operasyonlarda da 2016-2019 arasında toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerince son iki yılda terör örgütü DEAŞ'ın 5 eylem girişimi önlendi.

Bu yıllarda, yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 8 bin 922 kişinin de ülkeye girişi engellendi.

YTS'LERE YAPILAN İŞLEMLER

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca çatışma bölgeleriyle bağlantılı, terör örgütlerine üye oldukları, terör örgütleriyle iltisaklı oldukları veya terörist faaliyetlere iştirak eden/edecek yabancılar hakkında yurda giriş yasağı kararı alınıyor.

Hakkında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen hudut kapılarına gelenler, "kabul edilemez yolcu" kapsamında geldikleri ülkeye geri gönderiliyor. Ayrıca 30 ilde kurulan risk analiz birimlerince yapılan değerlendirme sonucunda, kamu düzeni ve güvenliği bakımından Türkiye'ye girişlerinin sakıncalı olduğu değerlendirilen yabancılar da hudut kapılarında "kabul edilemez yolcu" kapsamında geldikleri ülkeye geri gönderiliyor.

Güvenlik güçlerince yakalanmaları ya da tespit edilmeleri akabinde yabancılara dair 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, "yabancı terörist savaşçı" şüphesiyle hakkında idari işlem yapılanlar ve terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi destekleyicisi olanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler hakkında sınır dışı etme kararı alınıyor.

Söz konusu yabancılar, 6458 sayılı Kanunun 52. maddesi uyarınca sınır dışı etme ve idari gözetim kararı alınarak, ülkelerine, transit gidebileceği bir ülkeye ya da üçüncü ülkeye çıkışları sağlanıyor.

Yabancıların geçerli pasaportları olması halinde vize serbestisi kapsamında gitmek istedikleri üçüncü ülkelere çıkışları sağlanıyor. Geçerli pasaportu olmayan yabancıların, konsolosluklar üzerinden temin edilen seyahat belgeleriyle sadece menşe ülkelerine çıkışları sağlanabiliyor.

Dışişleri Bakanlığınca ilgili ülke büyükelçiliğine bildirim yapılıyor

Sınır dışı edilecek YTS veya şüphelisi kapsamında yer alan yabancıların, Türkiye'den çıkışları sağlanmadan önce belirlenen seyahat programı, Dışişleri Bakanlığına en az 48 saat öncesinden bildiriliyor. Dışişleri Bakanlığınca da ilgili ülke büyükelçiliğine bildirim yapılıyor.

AA