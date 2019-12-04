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'de korkutan

Akdeniz'de korkutan deprem

04.12.2019, 09:11

Kandilli Rasathanesi saat 05:25'te, açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliğinin 14.4 km olduğu açıklandı.

Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 14.4 km olduğu açıklandı.

İlk depremin hemen ardından saat 05:36'da 3.0 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

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