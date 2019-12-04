Kandilli Rasathanesi saat 05:25'te, Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen depremin derinliğinin 14.4 km olduğu açıklandı.
Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 14.4 km olduğu açıklandı.
İlk depremin hemen ardından saat 05:36'da 3.0 şiddetinde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Akdeniz'de korkutan deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.