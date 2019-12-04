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Başkan Erdoğan ile görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesi başladı

04.12.2019, 18:11 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,18:52

Başkan 'nin başkenti 'da düzenlenen Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri Miçotakis, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili görüşmek için bir araya geldi.

NATO GENEL SEKRETERİNDEN AÇIKLAMA
Öte yandan gazetecilerin soruları üzerine Baltık ülkeleri ve Polonya toprakları dahil tüm NATO üyelerinin topraklarının korunmasının önemsendiğini söyleyen Stoltenberg, "Başkan Erdoğan'la da görüştük, NATO'nun savunma ve güvenlik planlamalarını yeni baştan ele alacağız" diyerek Türkiye'nin beklentilerine olumlu cevap verileceği sinyalini verdi.

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