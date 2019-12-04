Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili saat 17.30'da bir görüşme gerçekleştirilecek.
Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili saat 17.30'da bir görüşme gerçekleştirilecek.Detaylar geliyor...
Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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