Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz zirvesi

Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili saat 17.30'da bir görüşme gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili saat 17.30'da bir görüşme gerçekleştirilecek. Detaylar geliyor...