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Başkan Erdoğan ile lideri arasında zirvesi

Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz zirvesi

04.12.2019, 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,12:43

Başkan Erdoğan ile lideri arasında 'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili saat 17.30'da bir görüşme gerçekleştirilecek.

Başkan Erdoğan ile Yunanistan lideri arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi ile ilgili saat 17.30'da bir görüşme gerçekleştirilecek.

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