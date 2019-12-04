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Başkan Erdoğan, Zirvesi kapsamında Trump ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Trump ile bir araya geldi

04.12.2019, 15:06 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,15:38

Erdoğan, Liderler Zirvesi kapsamında Başkanı Trump ile bir araya geldi.

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.



Erdoğan ve Trump, NATO Liderler Zirvesi ana oturumun ardından görüştü.

Zirvenin yapıldığı The Grove Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.



Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.

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