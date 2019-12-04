Başkan Erdoğan'dan Londra'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 17 öncesine göre daha güçlü bir konumda olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün üzerinde oyun oynanan değil, artık oyun bozan kararlı bir Türkiye var." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Bugün bir kez daha sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin dostlarınızın selamlarını getirdim.



Zorluklardan yılmadınız, sıkıntılardan geri adım atmadınız. Başarılarınızla hem bizim hem ailelerinizin gözlerini kabarttınız. Şimdi önünüzde ayın 12'sinde İngiltere'de bir seçim var. Burada belirleyici bir rol oynamalısınız ve oynayacağınıza da inanıyorum. Ülkem ve milletimiz adına tek tek teşekkür ediyorum.



Türkiye emin ellerde, Türkiye emniyet huzur, barış içinde. Bugün 17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde oyun oynanan değil, artık oyun bozan kararlı bir Türkiye var. Dünyada en fazla insanı yardım yapan cömert bir ülke var.



BUGÜN BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE VAR

Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var.

Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar mülteciye tek elden ev sahipliği yapan bir ülke yok.

Avrupa Birliği ne yaptı. Şu ana kadar söz verdiği halde. 6 milyar destek vereceğim dediği halde sadece 3 milyar avro uluslararası SSK'larla Kızılay'a gönderdiği para var. Bizim cebimize girmiyor. Bizim şuana kadar yaptığımız yardım 30 milyar doları aştı.

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYENE KADAR ORADAYIZ

Bize diyorlar ki "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız?" Biz de onlara diyorsunuz ki "Sizin Suriye'de ne işiniz var"

Güvenli Bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Gözü olanlar ellerini oradan çeksinler.

Hiç şüphesiz Türkiye'nin başarılarının tamamı hepimizin eseri.

Sizlerden kalbinizi ferah tutmanızı istiyorum, sizlerden Türkiye'ye inanmanızı, devletinize güvenmenizi istiyorum.

Türkiye hem kendi bekasını hem bölgenin güvenini sağlayacak adımları atıyor.

Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Türk toplumu, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor.

Türk girişimciler kurdukları iş yerleri ile ortaklıklarla Birleşik Krallık ekonomisine çok ciddi katkılar sağlıyor.

20 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini neredeyse yakaladık. Yüzde 14 artış gösterdi.

Turizm rakamlarımız katlanarak artıyoruz. Bu rakam bu yılın ilk 10 ayında yüzde 13,5 arttı. Yakaladığımız bu ivmenin kuvvetlenerek devam edeceğine inanıyorum.

Milli hassasiyetleri yüksek kurumlara Birleşik Krallık'ta çok daha fazla ihtiyacımız var.

Sizler aynı idealler ile birbirinize kenetlenirseniz kimse sizi bölemez.

Bugün NATO toplantısında başsağlığı dileklerimi ifade ettim. Terör konusu bizim 40 yıllık konumuzdur. Bütün bunlar olurken maalesef bizim kapımız çalınmadı. Başınız sağ olsun demediler. Arayıp soran da olmadı. Terör örgütlerine on binlerce TIR ile araç silah gönderenler bize paramızla silah vermedi. Biz tüm bunlara rağmen çalıştık, gayret ettik. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.

Bize akıl verenlere şunu söylüyoruz: Siz aklınızı kendinize saklayın. İslami terör ifadesini kullananlara gidin aynaya bakın diyoruz. İslam Arapça Barış anlamına gelen bir kelimeden doğmuştur. Barış dinine asla terörü yaklaştıramazsınız. Bu ifadeyi kullananları kusura bakmasınlar ben de lanetliyorum.

Yeni Zelanda'da 51 Müslüman'ı şehit edenler kimdi? Biz diyor muyuz Hristiyan terörist?

Dünyada hala saygın ülkelerin saygısız liderleri İslami terör ifadesini kullanıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil.

Biri yanağına vurduğu zaman, öbür yanağını çevirmek bizim dinimizde yoktur. O yanağa da vurmamak gerekir. Çünkü bizim dinimizde

zulüm de yoktur.

Küreselleşme çağında kişinin kendini birden fazla ülkeye ait hissetmesi gayet doğaldır. Asimilasyon çabaları dünyanın hiçbir ülkesinde

sonuç vermemiştir, vermeyecektir.

Yarın hizmete açacağımız cami İngiltere'de bu bakış açısının sembolü olacak.