“Engellilerin kamuya atanması ay sonunda”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde Aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz" dedi.

PLANLI ÇALIŞIYORUZ

Selçuk, bir otelde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'erişilebilirlik' temasıyla düzenlenen programdaki konuşmasında, engellilerin haklarının dünyanın en önemli meselelerinden birisi olduğunu belirtti. Hükümetleri döneminde ilk defa engellilik alanında yaşanan sorunlara kapsamlı ve modern çözümler geliştirildiğini anlatan Selçuk, Türkiye'nin 2007'de BM Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi. Engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun ve diğer tüm paydaşların katılımı ile hazırlanan Engelli Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planımızı yakında yayımlayacağız. Ayrıca engelli bireylerimize yönelik Ulusal Erken Müdahale Eylem Planını da hazırlıyoruz" dedi.