İçişleri Bakanlığından operasyon açıklaması: Kasımda 131 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı" dedi. Öte yandan Çataklı, Kasım ayında 131 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, devam eden terör operasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı" dedi.

İŞTE ÇATAKLI'NIN AÇIKLAMALARI

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde kasımda 8 bin 409 kırsal operasyon, şehirlerde 1480 operasyon yapıldı.

Kasımda, kırmızı kategoriden 2, turuncu kategoriden 3, gri kategoriden 9 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 131 terörist etkisiz hale getirildi.



11 Kasım'dan bugüne kadar 59 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildi.