NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş açıklamalar

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Zirvesi'nde katılımcı ülkelere hitap ediyor.

Türkiye, NATO üyesi ülkelerin YPG konusunda ikiyüzlü tutumuyla ilgili rest çekti ve güvenlik konusunda tüm ülkelere eşit yaklaşılması konusunda tepki göstermişti. Konuyla ilgili Stoltenberg, "Bütün ittifakları korumak için balkan ülkeleri ve Polonya da dahil buna. Baltık ülkeleri de aynı zamanda burada ittifakın doğu tarafından bahsediyoruz. Burada NATO çözüm güçleri ile birlikte yeni kuvvetler destekleyecek takviye yapmaya çalışıyoruz. Bu da ittifakın diğer ülkelerine gerektiğinde uygulayacağız. Planlarımızı güncellemeye bakıyoruz." dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Üyelerimiz iletişim alt yapısının güvenliği konusunda mutabık kaldılar. Müttefiklerimiz aynı zamanda ortak yük paylaşımı konusunda görülmemiş iş birliği yaptı. Avrupa ve Kanada 130 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu tarihte görülmemiş bir rakamdır. NATO'yu güçlendirecektir."



"Enerji alt yapımızın korunması ve teknolojik üstünlüğümüzü korumak için önemli kararlar alındı."



"Rusya ile ilgili önemli tartışmalar yapıldı. Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar verildi. Etkin silahsızlanma için çabalarımıza devam etme kararı aldık."

"Çin'in yükselişi ele alındı. Bizim güvenliğimize etkileri düşünüldü. Liderler ittifak olarak birlikte karar vermemiz gerektiği görüşünü bildirdi."



"NATO değişen dünya ile birlikte değişmeye devam etmektedir. Bu anlamda yeni bir süreç başlatarak NATO'nun siyasi boyutunu güçlendirmek için adımlar atmaya karar verdik."



"İLK 70 YILIMIZI GERİDE BIRAKMANIN GURURUYLA GELECEĞE BAKIYORUZ."

"Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor."

"BALTIK ÜLKELERİ SAVUNMA PLANI YENİLENDİ"

"İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi."

"NATO olarak güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü bir şekilde silahsızlanma konusunda Rusya ile masaya oturabiliriz. Rusya'nın ihlalleri endişe yaratıyor."

"NATO geleneksel olarak önce Sovyetler sonra Rusya'ya odaklanmıştır. İlk kez Çin konusunda analizler yapıldı. Çin'den kaynaklanan sorunları değerlendirdik. Hepimiz şunu kabul edebiliriz. Çin'in ekonomik yükselişi ekonomik fırsatlar da sunuyor. Ama Çin'in yeni ve teknolojik silahlara büyük yatırımlar yaptığını da biliyoruz."

"Bizim konuşmamız gereken silahsızlanma anlaşmalarına Çin'in nasıl entegre edileceği konusu önemli. Çin önemli anlaşmaların parçası. Yapmamız gerekenlerden biri silahsızlanma anlaşmasının gözden geçirilmesi."

"Tüm ittifak üyelerimizin yenilenmiş güvenlik planları üzerinde anlaşmaları önemli. Bu ittifakı ilerletebildiğimizi gösteriyor. Tüm müttefiklerimiz 5. maddeye bağlılıklarını yinelediler. Bizim birinci amacımız savaş açmak değil barıştır. Savaşları engellemektir. Bunun en iyi yolu çelik gibi bir kenetlenmedir. Bir müttefike saldırıldığında bu ittifaktan karşılık görmek demektir."

NATO LONDRA DEKLARASYONU YAYINLANDI

Deklarasyonun dikkat çeken en önemli maddesi "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" şeklinde oldu.

-Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.



-Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız.



-Londra Deklarasyonu: "ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.