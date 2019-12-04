Sabah yazarı Mevlüt Tezel kaleme aldı: Fatih Altaylı tek soruda nakavt oldu

Canlı yayında Fatih Altaylı ile Hande Sarıoğlu arasında, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesinde sarı-kırmızılı oyuncu Ömer Bayram'ın gördüğü kart ve ettiği küfür üzerinden çıkan tartışma dün gündemi meşgul etti. Bir çok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında yorumlarda bulundu. Hande Sarıoğlu'nun "Emre Belezoğlu" üzerinden sorduğu soru Fatih Altaylı sinirlendirdi ve Altaylı programı terk etti. Bu olay üzerine Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'de çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Mevlüt Tezel, "Sarıoğlu haklıydı, sorusu da güzeldi. Daha önceki programlardan biliyoruz. Aynı hareketi Emre yapsaydı Altaylı 10-15 dakika Emre'yi yerden yere vururdu. Sürekli gazetecilerin özgür olmadığını, istedikleri soruları soramadıklarını söyleyen Altaylı, tek soruda nakavt oldu." ifadelerini kullandı.

İşte Sabah yazarı Mevlüt Tezel'in yazısından öne çıkan satır başları:

"Habertürk'te Hande Sarıoğlu'nun sunduğu 'Spor Saati' programında Trabzonspor- Galatasaray karşılaşmasında Ömer Bayram'ın rakibine attığı tokat tartışılıyordu. Altaylı, Bayram'a verilen sarı kartın doğru olduğunu söyledi. Aslında kırmızı kartlık hareket!

KÜFÜR ETTİĞİNİ BELİRTTİ

Daha sonra Sarıoğlu, "Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?" diye sorunca Altaylı çok sinirlendirdi. Sarıoğlu, daha önce bu programda Emre'yi çok eleştirdiklerini ve bu sorunun sorulmasının tarafsızlık adına gayet doğal olduğunu açıklamaya çalıştı, "Empati kurmaya çalışın" dedi. Altaylı, Emre'nin daha kötü davranışlarda bulunduğunu, küfür ettiğini belirtti.

Sarıoğlu da "Ömer de İngilizce küfür etti, görmediniz mi?" diye karşılık verdi. Görmediğini ve bu sorunun kendisine hakaret olduğunu iddia eden Altaylı, "Ben empati mempati anlamam. Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bu yaptığın bana saygısızlık olarak kayıtlara geçmiştir. Siz konuşun, ben gidiyorum" dedi ve gitti. Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu, programa devam etti.

ÖFKEDEN KUDURDU

Sarıoğlu haklıydı, sorusu da güzeldi. Daha önceki programlardan biliyoruz. Aynı hareketi Emre yapsaydı Altaylı 10-15 dakika Emre'yi yerden yere vururdu.

Sürekli gazetecilerin özgür olmadığını, istedikleri soruları soramadıklarını söyleyen Altaylı, tek soruda nakavt oldu. Üstelik empati kurmaya davet edildiği soruda öfkeden kudurdu. Bir gazeteciye yakışmayacak derecede fanatik olduğunu gösterdi. Daha da kötüsü, işini doğru yapan bir kadına hakaret sayılabilecek tavır sergiledi, hem de 'Kayda geçtim' diyerek tehdit etti. Sarıoğlu ise tehdit ve hakaretlere rağmen geri adım atmadı, yayına devam etti ve kazandı. Bu arada Sarıoğlu da bir Galatasaraylı!"