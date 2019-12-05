Başkan Erdoğan mesajını verdi: Terörle mücadelede etkin işbirliği çağrısı

Başkan Erdoğan, NATO’nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla İngiltere’de düzenlenen Liderler Zirvesi’nde terörle mücadele vurgusu yaptı. Erdoğan, NATO ittifakının terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında daha kararlı ve etkin davranması gerektiği mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra kentinde NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirveye katılan liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından tek tek karşılandı. Liderler daha sonra aile fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in arasında yer aldı. Aile fotoğrafı sırasında NATO 70. yıl dönümü kutlama töreni gerçekleştirildi.

'NATO YENİLENMELİ'

Liderler daha sonra zirvenin ana oturumuna geçti. Başkan Erdoğan, oturumda yaptığı konuşmada, NATO'nun bir yenilenme ihtiyacının ortada olduğunu belirterek, İttifakın, özellikle terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı ve etkin davranması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde müttefik ülkelerden daha fazla dayanışma beklediklerini belirten Erdoğan, terörle mücadelede İttifak üyesi ülkelerin işbirliğinin önemine dikkat çekti. NATO Liderler Zirvesi'nde Sonuç Bildirgesi yayınladı. İlk madde, NATO'nun müttefik ülkelerin topraklarının güvenliğini, toplamı 1 milyar olan vatandaşlarını, özgürlüğünü, değerlerini, demokrasiyi, kişilerin hürriyetlerini, insan haklarını ve hukuk kurallarını garanti ettiğini içeriyor. Bildirgenin ikinci maddesi NATO'nun bölünmez güvenliğini için masrafların ve sorumlulukların paylaşılması gerektiği konularını içeriyor.

TEHDİT VE ZORLUKLAR

Savunma yatırımlarının yüzde 2 ve yüzde 20 ilkeleri oranında Savunma Yatırım Taahhüttü ile artırıldığını içeren Bildirge'nin üçüncü maddesi kapsamında ise, NATO ittifak olarak tüm stratejik yönlerden kaynaklanan farklı tehdit ve zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor. Dördüncü maddede de NATO ittifakının herhangi bir zamanda herhangi bir tehdide hazır olma gücünü artırmak için karar aldığı ifade ediliyor. MADDEDE ayrıca Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan feragat etme ve Avrupa-Atlantik güvenliği için önemli riskler taşıyan yeni orta menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ölçülü ve sorumlu bir şekilde cevap vereceği ifade ediliyor.



DONALD TRUMP İLE 'VERİMLİ' GÖRÜŞME

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı kapsamındaki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Görüşmede bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Berat Albayrak ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve ABD'li mevkidaşları da hazır bulundu. Görüşmenin içeriğine dair açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi" dedi.

TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, "NATO üyesi Türkiye oldukça iyi bir iş çıkartıyor. Erdoğan ile Kürtleri (PKK/ YPG) görüştük. Güvenli bölge ve sınırın durumu iyi, devam ediyor. Bunun için Türkiye'yi bundan dolayı takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.



K. MAKEDONYA ÜYE OLACAK

NATO Zirvesi sonrası yayınlanan bildirgede, Afganistan'da istikrar ve uzun vadeli güvenlik konusunda NATO'nun taahhüdünü tekrar onayladığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler ile işbirliğinin artırılacağı vurgulanan açıklamada, Kuzey Makedonya'nın çok yakında en yeni müttefik olacağı da kaydedildi.