Ceren’in katili linç edilmek istendi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Özgür A. yakalandı. Kamerardan tespit edilen ve gözaltına alınan Özgür A'nın, bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladığı öğrenildi. Özgür A'nın yakalandığını duyan vatandaşlar linç girişiminde bulunurken zanlı ifadesinde suçunu itiraf etti. Öte yandan Ceren Özdemir'i oturduğu binada bıçaklayarak öldüren katil zanlısını, genç kızın ablasının pencereden gördüğü ortaya çıktı.

Bale kursundan dönen Ceren'in telefonla arayarak, anahtarı atmasını istediği abla, pencereden baktığında bina önünde bekleyen 40 yaşlarında, siyah giyimli bir kişiyi gördü. Ceren içeri girdikten sonra gelen çığlıkları duyan abla, koşarak aşağıya indiğinde kız kardeşini kanlar içinde buldu. Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in cenazesi dün gözyaşları içinde toprağa verildi. Öte yandan Ceren Özdemir'in, öldürüldüğü akşam antrenmandan çıktıktan sonra annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi.