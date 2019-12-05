Libya ile yapılan mutabakat bugün TBMM'de oylanacak

Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Libya ile Akdeniz anlaşması bugün mecliste onaylanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır. Ülkemize yönelik tehditler göz önüne alındığında NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır."

LİBYA İLE MUTABAKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ile geçtiğimiz gün bir mutabakat imzaladı. Varılan mutabakatla, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırları çizildi. Marmaris, Fethiye, Kaş kıyı hattı ile Derne, Tobruk ve Bordiya kıyı hattı komşu oldu. Böylece Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'deki tezleri boşa çıkmış oldu.

Bu adımla, belirlenen alanda balıkçılıktan, petrol ve doğalgaz aramaya kadar pek çok faaliyette söz hakkı Libya ve Türkiye'de olacak. Türkiye bu alanda petrol ve doğalgaz arama ve sondaji için ruhsatlandırma da yapabilecek.