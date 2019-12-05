Mahir Ünal:‘Kılıçdaroğlu bu ülkenin yargısından elini çeksin’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki "İradesi kiralanmış milletvekilleri istemiyoruz" sözleriyle attığı iftiraya cevap verdi.

"Bizim hiçbir milletvekilimizin aklı hiçbir yere kiralanmamıştır" diyen Mahir Ünal, "Bizim her bir milletvekilimiz özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde kendi düşüncesini dile getirir. Ama bizim milletvekillerimiz onun gibi PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin sempatizanı değildir. Onlar milli meselelerde, bu ülkenin temel siyasi meselelerinde bizim milletvekillerimizin bir duruşu vardır ve bu meselede de bizim milletvekillerimiz düşüncelerini dile getirmişlerdir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik sözlerin eleştiren Ünal, "Bir karar verirsiniz, 1 saat sonra size farklı bir bilgi gelir, yeni bir durum görürsünüz ve verdiğiniz kararı değiştirebilirsiniz. Şimdi bunun aklı kiraya vermekle ya da farklı bir pozisyon almakla bir ilgisi yok ki. Allah aşkına bu ülkenin yargısından, bu ülkenin mahkemelerinden, bu ülkenin hakim ve savcılarından Kemal Kılıçdaroğlu elini çeksin" diye konuştu.