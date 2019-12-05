Yusuf İslam'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Başkan Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Yusuf İslam, "Bize desteğini sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünya çapında cömertçe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu camiyi tamamlayamazdık" dedi.

İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Camisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Açılış töreni, caminin Bosnalı imamı Sejad Mekiç tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Cami projesine öncülük eden dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam, açılışta yaptığı konuşmada, harika bir an yaşandığını belirterek, 42 yıl önce kendisinin de Londra'da yeni inşa edilmiş bir camiye girerek Müslüman olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim konusundaki çalışmalarının kendini ruhani anlamda büyük bir adım atmaya ittiğini vurgulayan İslam, "Öncesinde çok Müslümanla tanışmamıştım. Bugün ise harika, göz kamaştırıcı bu camiye adım atıyoruz. Bu, Avrupa'daki ilk çevre dostu cami. 10 yıl önce Şeyh Abdülhakim Murad, bu fikri ortaya attığında kimse bu kadar çevre sorunlarına dikkati çekmiyordu." ifadesini kullandı.

İslam, caminin, değişik din mensuplarının birbirlerini daha iyi anlaması için çokça ihtiyaç duyulan alan sunmasını umduğunu söyledi. İslam, caminin aşırıcılıktan ve cahillikten uzak bir şekilde ibadet etmek isteyenler için bir ibadetgah olduğunu dile getirdi.

Katkılarından dolayı Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür eden İslam, "Aynı zamanda bize desteğini sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünya çapında cömertçe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Onlar olmasaydı bu camiyi tamamlayamazdık." diye konuştu.



"GÜZEL BİR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Huntington bölgesi Yardımcı Piskoposu Dagmar Winter ise böylesine barışa adanmış bir ibadet mekanı inşa edilmesinden dolayı tebriklerini iletti.

Toplumda ayrılık ve güvensizlik peşinde olanların çokça çabaladığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Winter, "İnananlar olarak bunun Tanrı'nın bizler için istediği yol olmadığını biliyoruz." dedi.

Winter, inanlar olarak beraber çalışılması durumunda dünyada yaşanan zorlukların ele alınabileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Hristiyanlık hem de İslamiyet inançları, bize iyi komşular olmayı öğretiyor. Cambridge Camisi'nin iyi komşuluğu gösterebileceğimiz bir yer olmasını umuyorum. Sizin burayı tüm toplum için bir buluşma noktası yapma isteğinizi takdir ediyorum. Bu yapı, değişik kültür ve gelenekleri bu göz kamaştırıcı bir mimaride bir araya getirilmesi durumunda ne olacağını göstermesi açısından önemli."

Caminin doğa dostu olmasının çevrenin korunması açısından önemine değinen Winter, dünyanın, insanların değil Tanrı'nın olduğunu, bu yüzden caminin güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Konuşmasının ardından caminin yönetim kurulu üyelerinden yazar Shahida Rahman, Winter'a bir hat takdim etti.



"GELECEĞİ İNŞA ETMEK ORTAK HEDEFİMİZ OLMALIDIR"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da İslam'ın, bütün insanlığın huzur ve refahını isteyen ve bu uğurda gayret etmeyi emreden bir din olduğunu söyledi.

Irkı, inancı, rengi, dili, coğrafyası, kültürü ne olursa olsun herkesin temel hak ve özgürlüklerini savunmanın İslam inancının Müslümanlara yüklediği en büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Yeryüzü, 7 milyarı aşkın insanın ortak evidir. Bunun için dünyamızın meselelerini hep beraber sahiplenerek daha iyi bir hayatı ve geleceği inşa etmek ortak hedefimiz olmalıdır. İnançların sorgulamadan, düşünceleri yargılamadan, hepimizi etkileyen sosyal, ekonomik, çevre gibi meselelerimizi konuşarak daha güzel bir dünya kurmamız mümkündür."





AVRUPA'DAKİ ÇEVRE DOSTU İLK CAMİ

Projede, İslam dininin estetiği, sanat anlayışı, Hz. Peygamber'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı.

Bu esaslar çerçevesinde bir yarışma düzenlenerek tasarımı belirlenen cami, sadece bu sene 9 ödül aldı.

Nisan 2019'da büyük ölçüde tamamlanan ve bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçesinin tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın da doğa dostu olmasına büyük önem verildi.

Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkati çekiyor.

Fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor, caminin elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden elde ediliyor.

Caminin çatısında bulunan hava sıcaklığını ısıya dönüştüren sistem sayesinde, sıcak hava tanklarındaki sular ve zemin ısıtılıyor.

Sensörler sayesinde içerideki oksijen miktarının azalması veya sıcaklığın artması durumunda, yukarıdaki bölmelerden sıcak hava çekilerek içeriye temiz hava veriliyor.

Çevre dostu özelliğinden dolayı yukarıdan ışık almak ve güneş ışınlarını doğrudan cami içerisine yansıtmak için pencereler kubbe şeklinde caminin tavanına yerleştirilmiş durumda.