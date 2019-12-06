AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Olağan kongre sürecimiz yaklaşırken teşkilat başkanlığımız MYK ve MKYK'ye ayrıntılı sunumlar yapıyor. Önümüzdeki dönemde Meclis'te yapılacak son derece önemli işler var. Partimizin geçmişteki faaliyetlerinin tanıtımı, geçmiş kongre süreçlerinin değerlendirilmesi ve toplumla paylaşacağımız mesajlar konusu önemlidir. Almanya'da ART televizyonun Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çirkin bir yayın yaptı. Atatürk'ün Hitler'e benzetilmesini kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük karalama kampanyası Alman basınında çok önemli yer tutuyor. Bunları en şiddetli şekilde kınıyoruz. O yapılan yayının, çirkin ifadelerin basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlarımız faaliyete geçecektir. Aynı şekilde oradaki vatandaşlarımız, STK temsilcileri gerekli tepkiyi gösterecektir.