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'deki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

06.12.2019, 11:07

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Ankara, Ordu ve Manisa'daki adli makamlarca haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerin Balıkesir kent merkezi ve Savaştepe ilçesinde yaptığı eş zamanlı operasyonda, örgütün "polis mahrem imamı" ve "asker mahrem imamı" olduğu değerlendirilen, "ByLock" kullanıcısı R.K, C.S, M.K.G ve B.M.M. gözaltına alındı.

AA

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