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Başkan Erdoğan, Komisyon Başkan Yardımcısı Johansson'u kabul etti

Başkan Erdoğan, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Johansson'u kabul etti

06.12.2019, 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019,15:17

Başkan , Başkan Yardımcısı ve İçişlerinden sorumlu komisyon üyesi olan 'u kabul etti. Erdoğan'ınn gerçekleştirdiği kabulde  başta olmak üzere mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık'ta NATO liderler zirvesi için gittiği Londra'da yürüttüğü diploması trafiğinin ardından dün gece saatlerinde yurda dönüş yaptı. Başkan Erdoğan bugün de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Erdoğan, göreve yeni gelen Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve İçişlerinden sorumlu komisyon üyesi olan Ylva Johansson'u kabul etti. Erdoğan'ınn gerçekleştirdiği kabulde Suriye başta olmak üzere mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği gibi önemli konuların ele alınması bekleniyor.

ÖNCESİNDE OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Schinas'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Kabulde, Türkiye-AB ilişkileri, Suriyeli mülteciler, göç, terörle mücadelede iş birliği, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Schinas'ın heyetinde AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de yer aldı.

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