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Başkan Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu

06.12.2019, 18:10 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019,18:22

Başkan , 'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen 'in ailesini arayarak taziyelerini iletti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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