CHP’li başkanlara ‘patronluk’ talimatı

Sosyal demokrat geçinen CHP, parti yönetimindeki belediyelerde çalışan işçi ve memura karşı örgütlendi. İşveren sendikası SODEMSEN kuruldu. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da belediyelere yazı göndererek başkanlara, “Meclis’ten karar çıkarıp bu sendikaya üye olun” emri verdi verdiği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri, lafa geldi mi sosyal demokratlığı kimseye bırakmazlar. Sürekli emek ve işçi haklarından dem vururlar. Hatta Kılıçdaroğlu'nun Aralık 2015'te katıldığı bir TV programında "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Fırkası ile bugünkü CHP aynı mıdır?" sorusuna "Hayır" cevabı verip şunu söylemişliği bile vardır: "Dünya kadar fark var. O zaman sosyal demokrasi yoktu, şimdi var. Biz sosyal demokrat bir partiyiz."

ÇALIŞANA KARŞI

Ama işte sosyal demokrat geçinen CHP Genel Başkanı ve yöneticileri, bugünlerde parti yönetimindeki belediyelerde çalışan işçi ve memura karşı örgütlenmek için çalışma başlattı. CHP, işçi sendikalarıyla toplu sözleşme masasına oturmak için bir işveren sendikası kurdu. SODEMSEN (Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası) ismi verilen sendikanın kuruluşu tamamlandı ve yönetimine de CHP'nin İzmirli belediye başkanları getirildi. Bundan sonra CHP'li belediyelerde çalışan memur ve işçiler, artık belediye başkanlarıyla değil CHP'nin 'patronlar kulubü' SODEMSEN ile muhatap olacak. İşçilerle toplu sözleşme masasına eskisi gibi başkan veya görevlendirdiği belediye yöneticileri değil bu sendika oturacak. Belki bu sendika yarın öbürgün Türkiye genelindeki CHP'li tüm belediyelerde çalışanlara tek bir zam oranı bile dayatabilecek. Eskiden muhatap olduğu belediye başkanlarını zam ve sosyal haklar konusunda daha rahat ikna eden işçi ve çalışanlar, CHP'nin örgütlediği 'patronlar kulubü'nün yumruğuyla karşı karşıya kalacak. Hem çalışanlar hem de üyesi oldukları sendikaların üzerinde baskı oluşturulacak. Böylece iş barışının da bozulmasına zemin hazırlamış olunacak.

SKANDAL DAYATMA

Bu sosyal demokrat olduğunu savunan bir parti için başlı başına büyük bir skandal iken CHP'nin patronluk sevdasıyla 'demokrasiyi' de katlettiği ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un halkın oylarıyla seçilen CHP'li başkanlara belediyeleri bu sendikaya üye yapmak için 'emir yazısı' göndererek dayatmada bulunduğu anlaşıldı. Ağustos ayında gönderilen bu yazının Karabağlar Belediyesi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Fikret Mısırlı'ya yanlışlıkla verilmesiyle ortaya çıkan skandalda Torun'un başkanlara SODEMSEN'e üyelik ve toplu sözleşme yetkisi vermeleri için 'meclislerinden ivedilikle karar çıkarma' emri verdiği görüldü. Üstelik Torun, Meclisten çıkaracakları kararın metnini bile bu emir yazısına iliştirip başkanlara gönderdi. Başkanlar da birer birer bu emir yazısının gereğini yaptı.

İRADEYE SAYGISIZLIK

Skandalı ortaya çıkaran Mısırlı haklı bir serzenişte bulundu. "Belediye başkanlarını ve bizi seçen İzmir halkıdır. Belediyeler CHP Genel Merkezi'nden yönetilecekse o zaman niye vatandaş bu başkan ve meclis üyelerine oy verdi? Bu yazı tam bir skandaldır. CHP Genel Merkezi'nin halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı ve meclisini Ankara'dan gönderdiği böyle bir talimat ile yönetmesi halka yapılmış bir saygısızlıktır. Karabağlar halkı 31 Mart'ta oy verirken başkan olarak Muhittin Selvitopu'nu seçti, CHP Genel Merkezi'ni değil. CHP İzmir Büyükşehir ve 24 ilçe belediyesine aynı yazıyı göndermekle İzmir'i doğrudan genel merkeze bağlamıştır. Bir sözde adalet yürüyüşü yapan CHP'nin adaleti nasıl suistimal ettiğinin kanıtıdır" ifadelerini kullandı. SODEMSEN'in kurulması ve üzerine belediyelere gönderilen bu skandal talimat yazısı, CHP'nin sosyal demokraside sınıfta kaldığını net bir şekilde ortaya koydu.

ERHAN GÜLENÇ