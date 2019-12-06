Kenan Evren’in ismi 432 tabeladan silinecek

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından TBMM'ye sunulan ve İçişleri Komisyonu'nda görüşülen, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in isminin kamusal mekanlardan kaldırılması ve kullanımının yasaklanmasını içeren kanun teklifinin yasalaşması halinde Kenan Evren'in adı, Türkiye genelindeki 432 noktadan silinecek. Genelkurmay Başkanı iken 12 Eylül 1980 askeri darbesini yaparak Devlet Başkanı, ardından da 1982 Anayasasının kabulü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren'in adı veya soyadını taşıyan, bir ilçe, 17 mahalle, 9 köy, 7 bulvar, 86 cadde, 17 yerleşim alanı ve 295 sokak bulunuyor. Kenan Evren'in adı ve soyadı ya da sadece soyadını taşıyan 295 sokağın 71'i Şanlıurfa'da yer alıyor.