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'da 3 belediye başkanına terör gözaltısı

Van'da 3 belediye başkanına terör gözaltısı

06.12.2019, 08:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019,09:22

'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile meclis üyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan, Özalp Beldiye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi sözde eş başkanı Dilan Örenci ve Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar gözaltına alındı.

AA

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