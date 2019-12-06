Yunanistan'dan skandal Libya kararı!

Yunanistan'dan skandal bir Libya kararı haberi geldi. Yunanistan, Türkiye ile Akdeniz mutabakatı sonrası Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

Yunanistan'dan Libya hakkında skandal bir haber geldi. Yunanistan, Türkiye ile Akdeniz mutabakatı sonrası Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın imzalandığı bildirilmişti.