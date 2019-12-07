Bakanlıktan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, maaş krizinin yaşandığı Doğa Koleji ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti. Açıklamada, "Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunlar, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşanmaktadır." denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Doğa Koleji'nde yaşanan öğretmenlere maaş verilmemesine yönelik krizle ilgili açıklama yaptı:

"Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarına ilişkin basına ve kamuoyuna yansıyan gelişmelerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

"Doğa Koleji" ile ilgili kamuoyuna yansıyan tüm gelişmeler Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu özel öğretim kurumunun bazı kampüslerinde 'maaş ödemelerinin yapılmadığı' gerekçesiyle öğretmenlerin derslere girmemesi ile ilgili 4 Aralık 2019 tarihi itibariyle Bakanlığımıza ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme/soruşturma işlemleri hemen başlatılmıştır.

15 İLDEKİ 214 OKULDA...

Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul bulunmaktadır. Kamuoyuna yansıyan söz konusu sorunlar, kurucu işletmeye ait olan 15 ildeki 214 okulda yaşanmaktadır. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Bir özel okulun kurum açma şartlarını kaybetmesi sonucu, Bakanlığımız tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınmakta, velilerin de talepleri doğrultusunda öğrenciler resmi veya özel okullara nakledilerek olası mağduriyetleri önlenmektedir.

ÖZLÜK HAKLARINI DAVA YOLUYLA...

Özel okullarda görev yapan bir personelin ücretinin tam ve zamanında ödenmemesi veya sigorta primlerinin yatırılmaması gibi hususlar hakkında işverene uygulanacak idari yaptırımlar ilgili kanunlarda açıkça düzenlendiği gibi görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları da bulunmaktadır.

Bir özel öğretim kurumuna devam ederken kurumdan ayrılan öğrencilere, daha önce ödenen ücretlerinin ne şekilde iade edileceği hususu Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde düzenlenmiştir.

Bakanlığımız, söz konusu özel öğretim kurumunda yaşanan finansal sorunun yol açtığı sıkıntıları ilgili kanun ve yönetmeliklerin verdiği imkan ve yetkiler dahilinde çözmek için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için tüm olasılıklar göz önünde bulundurularak gerekli önlemler alınmıştır. Olası bir durumda öğrencilerimizin resmî veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için tüm planlamalar yapılmıştır."