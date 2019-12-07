Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İnsan gönlünü kıranların biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız." dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Bizler büyük bir davanın sedalısı olarak buradayız. Türkiye binlerce yıllık tarihin son halkası ise, AK Parti de bugünkü davasının temsilcisidir. Bu durum sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. AK Parti'de siyaset yapmak demek, bu sorumluluğu üstlenmeye talip olmak demektir. Günün 24 saatini bu davaya adayanların gayretleriyle geldi. Gelecek nesillere daha güçlü bir türkiye bırakmak için, bizlerin de aynı anlayışla çalışması gerekiyor. Bugün başka yarın bir başka olmamalıyız. Bunu yapanları gördük, görüyoruz."

"KAPIMIZDAN İÇERİ GİRMESİ BİLE BİZİM İÇİN ZûLDÜR"

"Sadece kendi çıkarı ve kendi kariyerine odaklananlardan dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz Hep birlikte Ömerler olmaya aday olmalıyız. Bulunduğu makamın gücüne kapılarak, vatandaşa tepeden bakan, gönül kıranların bu davada yeri olmaz. Yolsuzluğu, haksızlığı çalıp çırpmayı hiç saymıyorum bile. Bu tür insanların kapımızdan içeri girmesi bile bizim için zûldür."

"KALEMİNİ KIRARIZ"

Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki, görevleriyle ilgili kalemini kırarız. Milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Unutmayın kibir en büyük isyandır. İnsan gönlünü kıranların biz de partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız.

Libya anlaşması Meclis'ten geçti ben de onayladım. Birleşmiş Milletler'e gönderildi. Bazılarının oyunu bozuldu.

dikkatli ve bilinçli hareket etmeye davet ediyorum

Yumurtadan çıkıp kabuğunu beğenmeyenler sadece varlık sebeplerini inkar etmekle kalmaz kendi hüsranlarını da hazırlarlar. Ülkemizde kimi konuların bilinçli bir şekilde ö plana çıkartıldığını görüyoruz. Dolaylı yoldan bizi başarısız gösterme çabalarına karşı dikkatli olmalıyız.

İstisnai hadiselerin her gün herkesin başına geliyor gibi gösterilmesinin iyi niyetli o0lmadığı bellidir. Medya kuruluşlarımızı da bu konuda dikkatli ve bilinçli hareket etmeye davet ediyorum.

AK PARTİ GÜNDEM TAKİP ETMEZ

Bizi kendi kısır gündemlerinin içine düşürme tuzağına asla düşmemeliyiz. AK Parti gündem takip etmez gündem belirler.

İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehrimizdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak zaten Türkiye'yi de yakalamış oluruz. İstanbul'dan ses çıktığı zaman 81 vilayette bunun dalgalandığını görürüz.

BÜYÜK SALDIRILAR YAŞADIK

Türkiye son on yılda tarihinin en büyük sıçramalarını yaşarken aynı zamanda tarihinin en büyük saldırılarını da yaşamıştır. Son dönemde sürdürdüğümüz harekatlar ve Akdeniz'de attığımız adımlar ülkemize karşı adeta bir öfke patlamasına yol açtı. Suriye'de devam etmekte olan süreç Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bize söyledikleri şu: Buradan ne zaman çıkacaksınız. Bizim de kendilerine söylediğimiz şu: Sizin orada ne işiniz var?

-ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MESELESİ-

Şehir üniversitesi meselesi çıkardılar. Bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu bir ayağında malum zatın olduğu söyleniyor. Şehir Üniversite'sinin tahsisini ben yaptım. Malum zat başbakan olunca bu malum zat. Mulkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversitede böyle bir şey olmamıştır.

PEKİ SİZ NİYE ORADASINIZ

DEAŞ'ın 3 bin teröristini bölgeden çıkartan biziz. Dünyada bu mücadeleyi veren başka bir ülke yok. Son dörtlü zirvede bunları konuştuk. Açık açık bunları söyledik. Peki siz niye oradasınız.

Siz oraları terk etmedikten sonra Suriye halkı da teşekkür ederiz demedikten sonra biz buradan çıkmayacağız. Çünkü biz Adana mutabakatıyla oradayız, Suriye halkının talebi üzere oradayız.

Söyleyecekleri inanın hiçbir şey yok ve söyleyemediler.İşte Fransa'nın hali ortada. Her yer yanıyo5r yıkılıyor. Zulm ile abad olunmaz. Onun için.

OYUN BOZULDU

Türkiye ve Libya arasında bir mutabakat metni imzaladık. Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım şimdi de BM'ye gönderildi. Ve böylece inşallah askeri güvenlik hem de deniz yetki, alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili alanları belirlemiş oluyoruz. Tabi burada oyun bozuldu. Bir tarafta da Yunanistan Güney Kıbrıs mısır zaman zaman da İsrail bir araya geliyor.

Kusura bakmayın Bir skandal hareket de yaptılar Yunanistan Libya büyükelçisini deport etti. Ne kazandın. Bu skandallar üzerine kurulmuş bir devlet yönetimi demektir. Libya'daki kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz devam ettireceğiz.

Libya ile Türkiye arasında gayet ilginç gayet güzel bir hat inşa edildi. Ve bu hat üzerinde münhasır ekonomik bölge dediğimiz o bölgede bizim geçmişte bugüne garantör ülke olarak haklarımız var.

FIRKATEYNLERİMİZ UÇAKLARIMIZ HELİKOPTERLERİMİZ ORADA

Suriye'deki soydaşlarımızın hakları var. Biz boşuna mı sondaj ve sismik araştırma gemisi aldık. Şimdi bu gemilerle araştırmalar devam ediyor. Fırkateynlerimiz uçaklarımız helikopterlerimiz orada.

Uluslararası hukuktan doğan haklarımız neyse onu koruyacağız. Artık tüm liderlerle daha açık yüreklilikle konuşuyoruz. Suriye'deki gelişmelerle ilgili ABD ve Rusya ile yaptığımız mutabakatlar ve saha elde ettiğimiz neticeler tarihi önemdedir.