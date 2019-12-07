Demirtaş’ı ziyarete giden ailesi kaza yaptı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ailesinin bulunduğu Özkan Yalgı yönetimindeki minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Demirtaş'ın annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş, kardeşi Sadiye Demirtaş Buluttekin ile Mehmet Akkaya, Süleyman Akkaya, Tahir Elçi Yalgı, Roni Türkmen ve Fesih Türkmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan 8 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.