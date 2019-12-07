En acı doğum günü

Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Ceren’in sosyal medya hesaplarına duygu dolu kutlama mesajları yağdı. Kızına hediye etmek üzere aldığı kazağı giyerek mezarı başına giden anne Gülfer Özdemir ve arkadaşları Ceren için gözyaşı döktü.

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir (20), yaşasaydı dün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ceren arkadaşlarına, "Doğum günümden beni unutmayın. Hediye almayın, kutlayın yeter" demişti. Doğum gününde Ceren'in mezarına, çok sayıda kişi ziyarete geldi. Ceren'in mezarına çiçek bırakan annesi Gülfer Özdemir, doğum gününde hediye etmek için mağazadan satın aldığı kazağı giydiğini söylerken gözyaşı döktü. Ceren'in kabrine gelen arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi de çiçekler ile 'Hoşça kal', 'Seni unutmayacağız', 'Sessiz kalmıyoruz' yazılı not kağıtlarını bıraktı. Öte yandan Ceren'in sosyal medya hesaplarına duygu dolu kutlama mesajları yağdı.

CEZASINI VAN'DA ÇEKECEK

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle öldürmek' ve 'iki polisi yaralamak' suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. Bir süre Erzurum'da bekletilen Arduç, ardından Van'a gönderildi. Katil zanlısı Arduç, cezasını Van cezaevinde çekecek.

'SADECE ADALETE TESLİM ETMEKLE KURTULAMAYIZ'

İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen toplantıya katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadın cinayetleri konusuna değindi. Gül, "Emine Bulutlar, Ayşe Tuğbalar, Özgecanlar, Ceren Özdemirler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız" dedi.



ERDOĞAN'DAN BAŞSAGLIĞI TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Gülfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede, duyduğu üzüntüyü ifade etti, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

BU BENİ BIÇAKLAYAN ADAM DEĞİL Mİ?

Arduç'un 13 yaşındayken Ordu'da bıçakladığı Dinçer A. konuştu. Dinçer A, Ceren'in, kendisine saldıran kişi tarafından öldürüldüğünü duyduğu andan itibaren gözyaşı döktüğünü söyledi. Dinçer'in babası Ahmet A. ise "Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi? diye sordu" dedi.