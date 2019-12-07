Fransa'daki olaylarda İzmirli muhabirin gözünü çıkarıyorlardı

Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarında polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Gösterileri yakından takip eden foto muhabiri Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözlerinden yaralandı. Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapıldı. Bilinci yerinde olan Yalçın'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

İZMİR'DEKİ AİLESİ ŞOKTA

Mustafa Yalçın, uzun yıllar Yeni Asır Polis Adliye masasında da muhabir olarak görev yapmıştı. Gazeteci Yalçın'ın İzmir'deki eşi ve ailesi, medyada çıkan haberler karşısında şok geçirdi. Yeni Asır'ın yetirtişdiği önemli gazeteciler arasında yer alan Mustafa Yalçın'ın ailesi ile birlikte İzmir'e tekrar oturma planları yaptığı ve bu nedenle Balçova'da ev baktığı öğrenildi.



SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı tarihi genel grev, sokakları yine savaş alanına çevirdi. Neredeyse bütün sendikaların iş bıraktığı ülkede hayat dururken sokaklar alevlere ve şiddete teslim oldu. Fransa polisi ise yine orantısız güç kullandı

FATİH ŞENDİL