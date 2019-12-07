Karaburun’da başkandan AK Partililere oturma ayıbı

Karaburun'un skandallarla gündeme gelen CHP'li Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yine tepki çeken bir harekete imza attı. Başkan Erdoğan'ın daha önce mecliste tartışma yaratan oturma düzeniyle ilgili ısrarı tartışma çıkardı.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, AK Partili meclis üyelerini toplantıyı izleyen halka sırtları dönük şekilde oturtmak istedi. AK Partililer buna isyan ederek, sandaliyelerinin yerini değiştirdi. İçeri giren CHP'li Erdoğan, AK Partililerin belirledikleri yere oturmasını istedi. Bu sırada AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine AK Partili üyeler sandalyelerini yan çevirerek meclise katıldı.

4 AY ÖNCE DE YAŞANDI

Oturma düzeniyle ilgili bu sorunun 4 ay önceki meclis toplantısında da gündeme geldiğini ve Erdoğan'ın sorunun çözümü için söz verdiğini ifade eden Avcı, "Ancak bu meclis toplantısında da aynı dayatmayla karşılaştık. Biz yerlerimizi değiştirince 'Ben nasıl istersem öyle oturacaksınız' dedi. Ben de kendisine tepki gösterdim. Bu böyle olmaz. Biz vatandaşa sırtımız dönük oturmak istemiyoruz" dedi.



O GAYRİMENKULLER ŞİRKETE AKTARILDI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Asır'ın önceki gün gündeme getirdiği 'şirket oyununu' başlattı. CHP'li yedek meclis üyesinin kurduğu Mimasbel Gıda Turizm İnşaat şirketini belediyeye bağışlatan Erdoğan, meclis toplantısında belediyenin 11 gayrimenkulün mülkiyetini bu şirkete aktardı. Erdoğan, bu 11 gayrimenkulle ilgili Devlet İhale Kanunu'nu kapsamı dışında tasarrufta bulunabilecek. AK Parti ve MHP ret oyu verirken başkanın isteği CHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Girgin, ayrıca 73 gayrimenkulün de işletme hakkını bu şirkete devrini gündeme getirdi. Bu önerge komisyona havale edildi. Salı günü yapılacak komisyon toplantısının ardından perşembe günkü mecliste bu karar görüşülecek.

FATİH ŞENDİL