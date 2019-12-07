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Bosna soykırımı canisi destekçisine ödül verilmesine tepki gösterdi

Milli Savunma Bakanlığı Bosna soykırımı canisi destekçisine ödül verilmesine tepki gösterdi

07.12.2019, 20:54

, "’nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç’in en büyük destekçisi ve soykırımın inkârcısı ’ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesini kınadı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna soykırımının canisi, masum Boşnak kardeşlerimizin katili, Miloseviç'in en büyük destekçisi ve soykırımın inkarcısı Peter Handke'ye verilmesini en sert şekilde kınıyoruz. Vicdan sahibi her insanı derinden yaralayacak, Nobel ödüllerini bir kez daha tartışmalı hale getirecek bu tarihi hatadan bir an önce dönülmesini bekliyoruz."

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