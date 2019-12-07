Yeni haritayı hazmedemediler

Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlandırma mutabakatı, bölgede Türkiye’yi devre dışı bırakmaya çalışan Yunanistan, Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail’i şoke etti. Bu ülkeler birer birer hazımsız açıklamalar yaparken, Yunanistan da Libya’nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı

Doğu Akdeniz'de haritayı güncelleyen ve bütün dengeleri değiştiren Türkiye- Libya mutabakatı, Yunanistan, Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail'in bölgedeki planlarını suya düşürdü. Ankara'nın bölgedeki tüm oyunları sıfırlayan hamlesinin perde arkasında Başkan Erdoğan'ın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın olağanüstü çabalarının olduğu öğrenildi. Mutabakatın ilk adımı, Ekim 2009 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir an önce Libya tarafına münhasır ekonomik bölgesi (MEB) anlaşma teklifinin götürülmesinin uygun olacağını belirtmesi ile atıldı. 10



YILLIK BİR SÜREÇ

Erdoğan başbakan iken 2010'da Libya'yı ziyaretinde hazırlanan haritalar, Libyalı muhataplara verildi. Ancak Libya'daki karışıklıklar sebebiyle ilerleme sağlanamadı. 2016'da Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın katılımı ile yapılan Yunanistan'dan kaynaklanan Ege ve Doğu Akdeniz sorunlarına yönelik koordinasyon toplantısında Libya ile aynı konular görüşüldü ve kabul edildi. 2018'de Erdoğan'ın talimatı üzerine Akar, Libya'ya gitti ve 2010'da yarım kalan görüşmelerin tamamlanması çağrısında bulundu. Takip eden süreçte Libya'dan ziyaret gerçekleşti ve bakanlıklar konuyu

değerlendirdi.





ERDOĞAN İMZALADI

27 Eylül 2019'da Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine, Bakan Akar'ın Libya İçişleri Bakanı Başaga ile yaptığı görüşmelerde anlaşma konusunda Libya tarafından ilgili personelin Türkiye'ye gönderilerek çalışmalara başlanmasında mutabık kalındı. 7 Kasım 2019'daki toplantıların ardından nihai hale getirilen Türkiye ve Libya Arasında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası metni ile Milli Savunma Bakanı için imza yetki talebi yazısı Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. Takvimler 27 Kasım 2019'u gösterdiğinde Başkan Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez es-Sarrac ile Dolmabahçe Ofisinde "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı.

YUNANİSTAN, LİBYA'NIN ATİNA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ SINIR DIŞI EDİYOR

Yunanistan'ın, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı. Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi.

18.6 MİLLİK SINIR

Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı (KS) ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları belirlendi. Libya mutabakatı, Türkiye'nin KKTC ile 2011'de yaptığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'ndan sonra bölgede yaptığı ikinci deniz yetki sınırlandırma anlaşması. Ancak Türkiye, Akdeniz'de henüz münhasır ekonomik bölgesi (MEB) ilan etmedi. MEB sınırları balıkçılık sektörünü içerdiği için ilgili kurumlar arasında çalışmalar devam ediyor.