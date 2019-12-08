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uyruklu terörist sınır dışı edildi

Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

08.12.2019, 13:24

:"Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.

Bu kapsamda Avustralya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

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