Başkan Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı"na katıldı.
Konferansın açılışının ardından Erdoğan, Conde'yle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
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