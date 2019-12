Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (Ege Yiit) ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin en köklü gazetesi YENİ ASIR tarafından düzenlenen gecede sektörlerinde başarılı iş insanlarına ödülleri verildi. Sunuculuğunu Setenay Cankat'ın yaptığı gecede Soprano Derya Kırcalı Gürlük de sahne aldı. Gece, Yeni Asır'ın 125'inci yıldönümü için pasta kesilmesi ile sona erdi.

Üç asra tanıklık eden basın çınarı Yeni Asır Gazetesi 125'inci yılını kutladı. Yıldönümü kutlamasında, sektörlerinde başarılı iş insanlarına Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) ödülleri verildi. Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır'ın 125 yıldan bu yana birçok önemli tarihi olaya tanıklık ettiğinin altını çizerek, "Türk basınının tarihi çınarı Yeni Asır, ilkeli habercilik anlayışını ve okuruyla olan samimi beraberliğini hiç kuşkusuz gelecek yüzyıllara taşıyacaktır. Önemli ilklere imza atan Yeni Asır'ın bu gurur gecesine katıldığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.



125'İNCİ YIL PASTASI KESİLDİ

Swissotel Büyük Efes'te gerçekleştirilen geceye İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Buİnvestment Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan, İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Ege Genç İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Aslan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ve Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce başta olmak üzere birçok davetli katıldı. Sunuculuğunu Setenay Cankat'ın yaptığı gecede Soprano Derya Kırcalı Gürlük de sahne aldı. Gece, Yeni Asır'ın 125'inci yıldönümü için pasta kesilmesi ile sona erdi.

BORNOVA KOLEJİ

'Eğitim Alanında Başarılarıyla Öne Çıkan En İyi Okul Ödülü

26 yıllık deneyimi ve ulusal, uluslararası başarılarıyla, İzmir'in olduğu kadar Türkiye'nin de başarı çıtasını yükselten Bornova Koleji, "Eğitim Alanında Başarılarıyla Öne Çıkan En İyi Okul" ödülünün sahibi oldu.

Kurucu Temsilcisi Rıza Budak, ödülünü Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in elinden aldı. Geceye Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, Lise Müdürü Alper Abay, Ortaokul Müdürü Güven Gülkaya ile okul müdür yardımcıları da katıldı.



TEKNİK YAPI

"İzmir'e Değer Katan Proje Ödülü"

Teknik Yapı, gecede "İzmir'e Değer Katan Proje Ödülü"nün sahibi oldu. Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı - Halk GYO ortaklığı tarafından İzmir Konak'ta inşa edilen EVORA İZMİR projesi, ödüle layık görüldü. Ödülünü EGİAD Başkanı Mustafa Arslan'dan alan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, "Projemiz, ticari birimlerle birlikte kurgulanan sanat galerileri ve atölyelerle, konut sahiplerinin dışında tüm İzmirlilere ev sahipliği yapacak" ded



AVCILAR İNŞAAT

'İnşaat Sektöründeki Yatırımları ile Öne Çıkan Şirket Ödülü'

SWİSSOTEL Büyük Efes'te düzenlenen gala gecesinde Avcılar İnşaat, "İnşaat Sektöründeki Yatırımları ile Öne Çıkan Şirket Ödülü"nü almaya layık görüldü. Ödülü, Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, Yeni Asır Reklam Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kurşunlu'nun elinden aldı. Avcı, "Kurulduğumuz günden bugüne gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve ülkeye kattığımız katma değer ile sektörümüzde hep en iyisine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

YAVUZLAR İNŞAAT

'Aydın ili İnşaat Sektöründe Yatırımlarıyla Öne Çıkan Firma

Son yıllarda gerçekleştirdiği projelerle bölge ekonomisine ivme kazandıran, Yavuzlar İnşaat da 'İnşaat Sektöründe Yatırımlarıyla Öne Çıkan Firma' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in elinden alan Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, Turkuaz Medya Grubu'na ve Yeni Asır Gazetesi ailesine teşekkür etti. Yavuz bu ödüle de temel teşkil eden, bölgede son yılların en büyük inşaat projesi MyLife City'den söz ederek, "Kurulduğumuz günden bugüne, her projemize tereddüt etmeden, azimle ve inançla başladığımız gibi MyLife City'de de cesaretle elimizi taşın altına koyduk" dedi.



YDÇ METAL (STAR YAĞCILAR)

'Treyler İhracatıyla Öne Çıkan Şirket Ödülü'

YENİ Asır Gazetesi'nin EGE Yatırım, İhracat, İnovasyon ve Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Gecesi'nde "Treyler İhracatıyla Öne Çıkan Şirket" Ödülü'nü YDÇ Metal (Star Yağcılar) firması aldı. 1993 yılından bu yana araç üstü ekipmanları, treyler, damperli dorse, dorse imalatı, gibi alanlarda faaliyet gösteren Star Yağcılar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yağcı, "Grubumuzun bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hedeflerimizi geliştirmenin verdiği güven ve müşterilerimizin desteği ile büyümeye devam ediyoruz" dedi. Yağcı'ya ödülünü Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir takdim etti

ARKAS HOLDİNG

'Ege Bölgesi Uluslararası Deniz Yatırımları ile Öne Çıkan Şirket Ödülü'

ARKAS Holding, Deniz Taşımacılığı ve Lojistik sektörü kategorisinde "Ege Bölgesi Uluslararası Deniz Yatırımları ile Öne Çıkan Şirket Ödülü"ne layık görüldü. İzmir merkezli 23 ülkede 61 ofisi ve 64 şirketi ile 7300 kişiyi istihdam eden Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'a da gecede Onur Ödülü verildi. Onur Ödülü, bu kategoride verilen tek ödüldü. Her iki ödül de Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez'e takdim edildi.

MEDICAL PARK İZMİR

'En İyi Sağlık Yatırımı

Avrupa Kalite Vakfı tarafından verilen Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü'nün yanı sıra uluslararası JCI akreditasyonuna da sahip olan Medical Park İzmir Hastanesi, Yeni Asır Gazetesi 125. Yılı ödülleri kapsamında 'En İyi Sağlık Yatırımı Ödülüne' layık görüldü. Ödülü Medical Park İzmir Hastanesi adına Genel Müdür Veysi Kubba aldı. 301 yatak kapasitesi ve 75.000 metrekare kullanım alanı ile Medical Park Hastaneler Grubu zincirinin en büyük hastanesi olan Medical Park İzmir Hastanesi, 46 branşı ile Ege Bölgesi ve İzmir'in en yüksek kapasitesine sahip özel hastanesi konumunda.





PASAPORT PİZZA

'Gıda Hızlı Tüketim Sektöründe Yatırımları İle Öne Çıkan Şirket Ödülü

Yeni Asır Gazetesi'nin EGE Yatırım, İhracat, İnovasyon ve Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Gecesi'nde "Gıda Hızlı Tüketim Sektöründe Yatırımları İle Öne Çıkan Şirket" Ödülü Pasaport Pizza'nın oldu. Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir, ödülü Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'den aldı. Özdemir, "50 ilde 136 bayimizle hizmet verip tüm ülke geneline yayılmaya devam ediyoruz. Dünyada pizza sektöründe önemli aktörler arasına girmek hedeflerimiz arasında. Bu heyecanı bizlerle paylaşarak yanımızda olan iş ortaklarımıza, bayilerimize ve müşterilerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

ESBAŞ

'Ege'de İhracat ve İstihdamda Öne Çıkan Şirket Ödülü'

ESBAŞ, gecede 'Ege Bölgesinde İhracat ve İstihdamda Öne Çıkan Şirket Ödülü'ne layık görüldü. ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, ödülü EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın elinden aldı.

İZMİR ÖZEL CAN HASTANESİ

'En İyi Sağlık Yatırımı

Gecede İzmir Özel Can Hastanesi 'En İyi Sağlık Yatırımı' ödülünün sahibi oldu. Can Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muzaffer Keskiner ve Başkan Yardımcısı Dr. Yener Bakan, ödülü Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'den aldı. Dr. Keskiner, Yeni Asır'dan böyle anlamlı bir ödül aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi

İDÇ İhracat Ödülü'

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte İzmir iş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı EGE Yatırım, İhracat, İnovasyon ve Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni'nde İDÇ (İzmir Demir Çelik) de İhracat Ödülü'ne layık görüldü. İDÇ Yönetim Kurulu Başkanı Halil Şahin adına ödülü, Halkla İlişkiler Koordinatörü Tayfun Demirkıran aldı. Demirkıran, "Bu ödül kurum olarak bizi mutlu ettiği kadar, motivasyonumuzu da arttırıyor. 2020 yılında da atılımlarımız sürecek" dedi. Ödülü TARKEM Başkanı Uğur Yüce'nin elinden alan Demirkıran, "Sektörümüzde hep en iyisine ulaşmak amacındayız. Bu sebeple böyle ödüller bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.



İZKA İNŞAAT

'İnşaat Sektöründeki Yatırımları ile Öne Çıkan Şirket Ödülü

Basın, iş ve siyaset dünyasından birçok ismin bir araya geldiği gecede gerçekleştirilen Ege Yatırım İhracat İnovasyon ödül töreninde İZKA İnşaat, 'İnşaat Sektöründeki Yatırımları İle Öne Çıkan Şirket Ödülü'ne layık görüldü. Ödülün kendilerine mutluluk ve gurur verdiğini dile getiren İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, "Şehrin kalabalığında sakinliğini koruyan ve mahalle konseptiyle insanların bir araya gelip sosyalleşebileceği alanlar inşa ediyoruz. Park Yaşam Santorini projemizde de 'Mahallede Yaşam Var' havası yoğun şekilde hissedilecek" dedi.



İNCİ HOLDİNG

'Yılın İhracatçısı Ödülü

67 yıldır otomotiv tedarik sanayinde hizmet veren İnci Holding, Yeni Asır Gazetesi tarafından 'Yılın İhracatçısı' seçildi. İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, "2019'u yüzde 17 büyümeyle kapatmaya hazırlanırken aldığımız bu ödül hepimizi çok mutlu etti" dedi. "BU ödüller işimizi doğru yaptığımızın kanıtı olmakla kalmıyor, yeni başarılar için de bizleri motive ediyor" diyen Neşe Gök, Yeni Asır Gazetesi'nin 125'inci yaşını kutladı.





BMC

'Otomotiv Sektöründe Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket Ödülü'

Kurulduğu 1964'ten günümüze otomotiv ve savunma sanayisinde özel çözümler üreten BMC, 'Otomotiv Sektöründe Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket Ödülü'ne' layık görüldü. Ödülü İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın elinden, BMC Yönetim Kurulu üyesi Taha Yasin Öztürk adına İnsan Kaynakları Direktörü Mahmut Temiz aldı. Temiz, "İzmir'in hatta Türkiye'nin en köklü gazetesinden, İzmir'in en köklü şirketlerinden biri olarak ödül almak bizi çok mutlu etti" dedi.



YATIRIM DALINDA ÖDÜL ALANLAR

● Otomotiv: Taha Yasin Öztürk (BMC)

● Lojistik: Lucien Arkas (Arkas Holding)

● İnşaat: Azad Yeşil (İZKA) ● Otomotiv Yan Sanayi: Çağatay Eren (Ekipsan)

● Metal Sanayi: Çağatay Eren (Simya Metal)

● İnşaat: İdris Avcı (Avcılar İnşaat)

● İnşaat: Umut Durbakayım (Teknik Yapı/Halk GYO ortaklığı)

● Sağlık: Muzaffer Keskin (Can Hastanesi)

● Sağlık: Veysi Kubba (Medikal Park)

● Eğitim: Rıza Budak (Bornova Koleji)

● Gıda Hızlı Tüketim: Mükremin Özdemir (Pasaport Pizza)

● İnşaat: Melih Yavuz (Yavuzlar İnşaat)



İHRACAT DALINDA ÖDÜL ALANLAR

● Demir/Çelik: Halil Şahin (İzm. Demir Çelik)

● Otomotiv: Neşe Gök (İnci Holding/ Maxion Jantaş)

● Tekstil: Rıza Akça (Menderes Tekstil)

● OSB: Faruk Güler (ESBAŞ)

● Otomotiv Ekipmanları: Hüseyin Yağcı (Star Yağcılar



İNOVASYON/ TEKNOLOJİ DALINDA ÖDÜL ALANLAR

Endüstriyel Otomasyon: Hasan Karadere (Met İleri Teknoloji



ONUR ÖDÜLÜ ALANLAR

Onur Ödülü: Lucien Arkas (Arkas Holding)



İZMİR'E KATKI VEREN STK ÖDÜLLERİ

● Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası Başkanı)

● Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi

● Jak Eskinazi (Ege İhracatçılar Birliği Başkanı)

● Mustafa Aslan (Ege Genç İşadamları

● Uğur Yüce (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret

● Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı)

● Bilal Saygılı (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şube Başkanı)

● Zekeriya Mutlu (İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı)

● Yusuf Öztürk (Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)