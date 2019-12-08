İzmirli gazetecinin gözünde yüzde 90 görme kaybı var

Fransa'da protestolar ve grevler devam ediyor. Ülkedeki tren seferleri büyük ölçüde durma noktasına gelirken, büyük şehirlerde trafikte ciddi aksamalar yaşanıyor. Olaylar sırasında gözünden yaralanan gazeteci Mustafa Yalçın'ın sol gözünde yüzde 90 görme kaybı olduğu bildirildi.

Fransa sokaklarında yaşanan olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan İzmirli gazeteci Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın tedavisi sürüyor. Yalçın'ın sol gözünde yüzde 90 görme kaybı olduğu belirtildi. GAZ MASKESİ KIRILDI

Deneyimli foto muhabiri, protestolarda polisin orantısız müdahale yaptığı esnada atılan gaz kapsülünün kafasına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yalçın, güvenlik güçlerinin fırlattığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu gözünden ağır yaralandı. Maske camının kırılmasıyla kanlar içerisinde kalan Yalçın'a iki ameliyat yapıldığı ve tedavisinin devam ettiği, sol gözünde yüzde 90 oranında görme kaybı yaşanacağı öğrenildi. FATİH ŞENDİL