Analar nöbette örgüt panikte!

İKNA çalışmalarının ardından terör örgütü PKK'dan kaçarak bir hafta önce Türkiye'ye gelen "Kader" kod adlı N.D, güvenlik güçlerine sığındı. Örgütte bulunduğu süre içerisinde yaşadıklarını aktaran N.D, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelerin eyleminin örgütteki yaşattığı paniği anlattı.

BASKI VE ENDİŞE VAR

Terör örgütü mensubu N.D, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Diyarbakır annelerinin oturma eyleminin örgütün sözde üst düzey yöneticilerinde büyük psikolojik baskı ve endişe yarattığını söyledi. N.D, terör örgütü mensuplarının kendi ailelerinin oturma eylemine katılıp katılmadığını takip ettiğini vurgulayarak, bazılarının mutlaka kendilerini örgüt bataklığından kurtaracak bir yol bulacağını belirtti. Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen diğer ailelerin de oturma eylemine katılması gerektiğine işaret eden N.D, "Ailesini orada gören çocuklar çok etkilendi. Annesini ve babasını televizyonda görüp de ağlayanlar oldu. Ailesinin o durumunu gören ve etkilenen çocuklar şimdi gelmek istiyor. Böyle çok kişi var. Birçok kişi örgütten kaçıp da eski yaşamlarına dönmek istiyor" diye konuştu.



N.D.



SON 2 YILDIR KATILIM AZ

N.D, baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı birçok terör örgütü mensubunun kaçamadığını ifade etti. Telefon kullanılmaması nedeniyle örgüt üyelerinin aileleriyle iletişime geçemediğini bildiren N.D, tanıdığı birçok örgüt mensubunun yaşadığı ortamdan memnun olmadığını ve kaçmanın yollarını aradığını dile getirdi. N.D, son iki yıldır terör örgütüne katılım sayısının azaldığını gözlemlediğini, teröristlerin çoğunluğunun da zorla katıldığını da söyledi.

EVLAT NÖBETİ'NDE 98'İNCİ GÜN

DİYARBAKIR annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eyleminde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdürüyor.