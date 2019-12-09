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Başkan Erdoğan, Buric'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric'i kabul etti

09.12.2019, 18:02

Başkan , Marija Pejcinovic Buric'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 21 dakika sürdü.

"Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'na katılan Erdoğan, burada Buric ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 21 dakika sürdü.

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