Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller." dedi.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"SOMUT ÇALIŞMALAR ORTAYA KOYMALIYIZ"



Sadece düşünmekle, sadece konuşmakla bir yere varılamaz. Hele hele her şeyi başkalarından beklemekle hiç adım atılamaz. İslam dünyasında 1 milyar 700 milyon Müslüman için nerede sorun varsa buna çözüm bulacak somut çalışmalar ortaya koymalıyız.



Böyle davranmak hem Rahibimizin emelidir. Hem de 1400 yılı aşkın medeniyet birikimimizin bize gösterdiği istikamettir.



Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller.



Çeşitli sebeplerle kendi içine kapanan İslam ülkeleri, imkanlarını ve enerjilerini heba ediyor, boşa harcıyor.

İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.



KUDÜS VE FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Türkiye olarak Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu zaman yalnız kaldığımızı hissediyoruz.

İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen, Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz. Aksi takdirde, sadece şikayet etmekle, sadece dövünmekle, sadece konuşmakla bir yere varamayız. Hele hele çareyi başkalarından beklemekle elde edeceğimiz hiçbir şey olamaz.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nı hayal ettiğimiz seviyeye çıkarabilirsek bu sorunlara son verebiliriz. O günlerin yakın olduğuna inanıyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş davasında Kudüs vardır. İsrail'in insanlık tanımayan tavrı, Kudüs'teki sıkıntıları yeni bir boyuta taşıdı.

ERDOĞAN'DAN MACRON'A TEPKİ



Paris'te sarı yelekliler çıktı. Çöz bakalım. Durdur bakalım. Niye çözemiyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste bunu böyle bilesin.