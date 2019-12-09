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Enkazda can pazarı

Enkazda can pazarı
Giriş Tarihi: 9.12.2019

’de Rus ve rejim savaş uçakları, ve çevresini bombalamaya devam ediyor. Önceki günkü hava saldırısında, 9’u çocuk olmak üzere 21 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib ve çevresinde hava saldırılarını sürdürüyor. Beyaz Baretliler'den alınan bilgiye göre, önceki gün İdlib'in güneyindeki Al-Bara ve Belyün köylerine düzenlenen hava saldırılarında, 9'u çocuk, 5'i kadın olmak üzere 21 sivil yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Öte yandan, paylaşılan görüntülerde, bir bebeğin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı ve kurtarma ekiplerinin aracında hastaneye götürüldüğü görüldü. Hava saldırılarının ardından, yerleşim yerlerinin çökmesiyle meydana gelen enkazda yaşanan can pazarı da gözler önüne serildi.
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