‘İslam ülkelerinin büyümesi için tarihi şartlar elverişli’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişli. Önemli olan aralarında etkin bir işbirliği mekanizması oluşturulması ve bunun kararlılıkla hayata geçirilmesi” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'na katılarak, bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında, İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nın ülkeler, girişimciler ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erdoğan, konferansta İslam ülkeleri arasındaki yatırımların artırılması için atılacak adımların, ticaret savaşları gibi tehdit ve fırsatların konuşulacağını, küresel ekonomik görünümün değerlendirileceğini belirtti.



BİR YANDA LÜKS BİR YANDA AÇLIK

Erdoğan, "Biz devlet adamları için ufuk açıcı kararlar alacaksınız. Şimdiden konferanstan çıkacak kararların İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkeler için yol gösterici olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. En zengin İslam ülkesi ile en yoksulu arasındaki gelir farkının 200 katı aştığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "Coğrafyamızın bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken, diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirlik hüküm sürüyor. Halbuki dünya nüfusundaki payı yüzde 7'nin altında olan Avrupa Birliği'nin dünya ekonomisindeki payı yüzde 22'den fazladır. Yalnızca 330 milyon vatandaşı olan Amerika Birleşik Devletleri tek başına dünya ekonomisinin yüzde 24'ünü oluşturuyor. Küresel sabit sermaye yatırımları 20 trilyon doların üzerine çıkmışken, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin toplam sabit sermaye yatırımları 1.5 trilyon dolar civarında. Bu rakamlara baktığımızda ortada çok büyük bir dengesizliğin, çarpıklığın olduğu gayet açık."

GÜÇBİRLİĞİ YAPMAK ÖNEMLİ

İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihî şartların son derece elverişli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli olan İslam ülkeleri arasında etkin bir işbirliği mekanizması oluşturulması ve bunun kararlılıkla hayata geçirilmesi. Kaçan fırsatları yakalamak bir daha mümkün olmayabilir. Bunun için güçbirliği yapmamız, güçlerimizi birleştirmemiz önemli. Türkiye olarak hedeflerimize hep birlikte ulaşmak için tecrübelerimizi ve elimizdeki imkanları sizlerle paylaşmaya hazırız."



'KENDİ MUHASEBEMİZİ YAPABİLMELİYİZ'

"RABBİMİZİN bizlere bahşettiği onca imkana, zenginliğe rağmen; neden ticarette, gelir adaletinde, yatırımlarda, dış politikada hak ettiğimiz konumda olmadığımız üzerinde hassasiyetle düşünmemiz gerekiyor" diyen Başkan Erdoğan, "Kendi sorunlarımız için başkalarını suçlamak yerine, önce kendi muhasebemizi yapabilmeliyiz. Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmeliyiz. Hiçbir komplekse kapılmadan sorunlarımızı açık yüreklikle konuşabilmeyiz. Kazankazan temelinde işbirliğimizi genişletmenin, çeşitlendirmenin, ortak projelerle ticaretimizi artırmanın yollarını aramalıyız" dedi.



ÜLKEMİZİN KÜRESEL KRİZLERE KARŞI DİRENÇLİ YAPISI VAR

TÜRK ekonomisinin makro göstergeleri ve temellerinin son derece güçlü ve sağlıklı olduğunu, 2002'den bu yana 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımın Türkiye'yi tercih etmesinin de bunun göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, küresel doğrudan yatırımlar 2018 yılında yüzde 13 gerilerken, Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştığına işaret etti. Türkiye'nin 199 ülkenin yer aldığı en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 2018'de bir önceki yıla göre dört basamak yükseldiğini de belirten Erdoğan, "Güçlü büyüme performansı, sağlam kamu maliyesi ve küresel krizlere karşı dirençli yapısıyla ülkemiz, daha önce benzer şartlara sahip olduğu devletlerden pozitif yönde ayrışıyor" dedi.

BAŞKAN'DAN USTA SANATÇIYA ZİYARET

BAŞKAN Erdoğan, İstanbul'daki programının ardından, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne giderek teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Karataş'ı ziyaret etti. Daha sonra hastanede tedavi gören SMA hastası bir kız çocuğuna da geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, 93 yaşındaki klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca'yı ziyaret edip bir süre sohbet etti.