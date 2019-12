Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'da sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair kritik açıklamalarda bulunuyor. Akar, "NATO planlarını bloke söz konusu değil." dedi. Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır. Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesini bir acizlik olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi. Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz meselesinde, "Türkiye'nin içinde olmadığı planlar yürümez, çünkü garantör ülkeyiz. İngilizlerin bir araştırma şirketi var Gallup. Bölgede bir araştırma yapmış. Oradaki halkın Barış Pınarı Harekatı'nı destekleme oranı yüzde 57." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır." ifadelerinde bulundu.

Bakan Akar, Libya mutabakatı konusunda yaşananlara ilişkin olarak, "Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesini bir acizlik olarak görüyoruz." dedi.

İşte AA Editör Masası'na konuk olan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"NATO Türkiye ile daha güçlüdür. Bunun sorgulanması anlamsız. Bunun yanında ülkemizin menfaatlerini korumak durumundayız. Bu durum NATO'ya karşıtlık gibi gösterilmemeli. NATO planlarını bloke etmek gibi bir şey söz konusu değil.

TÜRKİYE TEZLERİNDEN VAZGEÇTİ İDDİALARI

Kesinlikle böyle bir şey yok. YPG teröristtir PKK'nın Suriye koludur. Bundan vazgeçmemiz değiştirmemiz asla söz konusu değildir. Bütün dünya bunu böyle bilecek."

LİBYA MUTABAKATI

Bu olaylar bir günde olan olaylar değil. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesi görüşülen bir konuydu. Daha sonra bu işler 2018'den itibaren yine gündeme geldi. BM tarafından meşru hükümetle temasımız oldu. 27 Kasım'da bir mutabakat muhtırası imzalandı. Türkiye ve Libya meclisleri onayladı ve BM'ye gönderildi.

Bizim bütün komşularımızla iyi komşuluk ilişkileri içinde olmaya gayret gösteriyoruz. Barış istikrar gelsin diyoruz.Bu mutabakat zaptının hiçbir ülkeye karşı olmadığını söylüyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç diğer ülkelerle de benzer görüşmelere hazır olduğumuzu buradan da belirtmek isterim. Yunanistan'ın Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etmesini bir acizlik olarak görüyoruz. Bu açık bir şet gizli saklı bir şey değil.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Türkiye'nin içinde olmadığı planlar yürümez, çünkü garantör ülkeyiz. (Doğu Akdeniz) Sorunun çözümü için tüm tarafları masaya davet ediyoruz.

SURİYE'DEKİ GÜVENLİ BÖLGEDE SON DURUM

Ülkemizin güneyinde herhangi bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz diye yıllardır söyledik söylüyoruz. NATO'dan ABD'den işbirliği talep ettik. E sonunda mutabakata varmak suretiyle takriben 49 gün birlikte çalıştık. 49 günün sonunda istediğimiz süratle bu işin yapılmadığını gördük. 9 ekimde barış pınarı harekatını başlattık

145 km genişliğinde 10 km derinliğinde bir alan kontrolümüz altında. Tek tük bazı sızmalar olabilir ama genel olarak bu alan TSK'nın kontrolü altında. ABD'liler de bir gayret gösterdiler ve büyük oranda sözlerini yerine getirdiler.

HALK DESTEK VERİYOR

Ruslarla da bir mutabakat imzaladık. Ruslar da alandan teröristlerin çıktığını söylediler. Ancak bunların tamamının çıkmadığını görüyoruz. Hem doğu hem batı cephesinde çok ciddi acizler var. Biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Bu tacizler giderek azaldı azalmaya devam ediyor. Çünkü her fırsatta Rus muhataplarımızla bunu konuştuk.

Bugün 14. ortak devriye yapılacaktı ancak hava şartlarından kaynaklanan güvenlik gerekçesiyle o devriye iptal edildi. Özellikle batıda YPG dediğinizde bunu Kürt olarak ifade ediyorlar. Kesinlikle YPG Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. İngilizlerin bir araştırma şirketi var Gallup. Bölgede bir araştırma yapmış. Oradaki halkın Barış Pınarı Harekatı'nı destekleme oranı yüzde 57.

BİR TAKIM SUÇLAR İŞLENİYOR

150 binden fazla yerel halk evlerine döndü dönmeye devam ediyorlar. Bizim orada yaptığımız çalışma normalleşme çalışması. Suriye milli ordusu terörist değil. Evlerini ve topraklarını teröristlerin işgalinden kurtarmaya çalışıyorlar.

Efendim orada bir takım suçlar işleniyor. Olabilir. İdari soruşturmaların hepsini yapmaya hazırız yapıyoruz. Ciddi bir başvuru yok ama bizim kendi tespit ettiğimiz duyduğumuz soruşturmalar var. Sonuçta ne çıkarsa tereddütsüz uygulanacaktır.

"TSK KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR" İDDİALARI

Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. Şu an bize kimyasal silah verseniz atma unsurumuz yok. Biz bunu insanlık suçu olarak kabul ediyoruz. Muhataplarımız off the record olarak bunu kabul ediyorlar. Bizde kesinlikle etnik ve dini ayrımcılık yok. Bizler binlerce yıllık değerlere sahip bir orduyuz.

Ülkemizin güneyinde herhangi bir terör koridoruna izin vermeyeceğiz diye yıllardır söyledik söylüyoruz. NATO'dan ABD'den işbirliği talep ettik. E sonunda mutabakata varmak suretiyle takriben 49 gün birlikte çalıştık. 49 günün sonunda istediğimiz süratle bu işin yapılmadığını gördük. 9 ekimde barış pınarı harekatını başlattık

145 km genişliğinde 10 km derinliğinde bir alan kontrolümüz altında. Tek tük bazı sızmalar olabilir ama genel olarak bu alan TSK'nın kontrolü altında. ABD'liler de bir gayret gösterdiler ve büyük oranda sözlerini yerine getirdiler.

HALK DESTEK VERİYOR

Ruslarla da bir mutabakat imzaladık. Ruslar da alandan teröristlerin çıktığını söylediler. Ancak bunların tamamının çıkmadığını görüyoruz. Hem doğu hem batı cephesinde çok ciddi acizler var. Biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Bu tacizler giderek azaldı azalmaya devam ediyor. Çünkü her fırsatta Rus muhataplarımızla bunu konuştuk.

Bugün 14. ortak devriye yapılacaktı ancak hava şartlarından kaynaklanan güvenlik gerekçesiyle o devriye iptal edildi. Özellikle batıda YPG dediğinizde bunu Kürt olarak ifade ediyorlar. Kesinlikle YPG Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. İngilizlerin bir araştırma şirketi var Gallup. Bölgede bir araştırma yapmış. Oradaki halkın Barış Pınarı Harekatı'nı destekleme oranı yüzde 57.

BİR TAKIM SUÇLAR İŞLENİYOR

150 binden fazla yerel halk evlerine döndü dönmeye devam ediyorlar. Bizim orada yaptığımız çalışma normalleşme çalışması. Suriye milli ordusu terörist değil. Evlerini ve topraklarını teröristlerin işgalinden kurtarmaya çalışıyorlar.

Efendim orada bir takım suçlar işleniyor. Olabilir. İdari soruşturmaların hepsini yapmaya hazırız yapıyoruz. Ciddi bir başvuru yok ama bizim kendi tespit ettiğimiz duyduğumuz soruşturmalar var. Sonuçta ne çıkarsa tereddütsüz uygulanacaktır.

"TSK KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR" İDDİALARI

Bizim envanterimizde kimyasal silah yok. Şu an bize kimyasal silah verseniz atma unsurumuz yok. Biz bunu insanlık suçu olarak kabul ediyoruz.

Muhataplarımız off the record olarak bunu kabul ediyorlar. Bizde kesinlikle etnik ve dini ayrımcılık yok. Bizler binlerce yıllık değerlere sahip bir orduyuz.

PENÇE HAREKATI

Nerede ülkemizi ve milletimizi tehdit eden terör örgütü varsa bunlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz sürdüreceğiz. Irak'ın kuzeyinde mayıs ayında başlattığımız pençe harekatı var.

Olabildiğince onların mağaralarını başlarına yıkmak için askerimizi mücadelesini sürdürüyor. O günden bu yana inlerini başlarına yıkmak üzere kara ve hava kuvvetlerimiz yoğun şekilde mücadeleyi devam ettiriyorlar.

MİT ve TSK da koordineli şekilde nokta hedeflere yönelmek suretiyle çok ciddi operasyonlar da yapmaktadırlar. Gerçekten kaçışlar çözülme başladı katılışlar azaldı. Bunu sözde yöneticiler anladı. Fakat onlar rahatça deva ederken alttakilerin de bunu anlamaları yararlarınadır.

TANK PALET FABRİKASI TARTIŞMASI

Türkiye geçmişte çeşitli yaptırımlarla karşılaşmış bir ülke. Biz vatanımızın huzuru için kendi silahlarımızı yapmak durumundayız. Bu çerçevede gemilerimizi yaptık. Helikopterlerimizi yaptık. Silahlı silahsız İHA'ları yaptık. Uçaklarımızı yapmak üzereyiz. Topumuz yapıyoruz. Geriye kaldı tank. Tankımızı yapmaya çalışıyoruz. Armudun çöpü dersek onlarca yıl kaybedebiliriz.

Otokar tarafından yapılan 5 prototip var. 2018'de yapılan ihale var BMC bu ihaleyi kazandı. Yabancı sermaye istemiyor muyuz biz. TSK'nın bir an önce tanka ihtiyacı var. Bunun bir an önce yapılması gerekiyor. Bu fabrikada tank üretilmiyor tank paleti üretiliyor. Bazı tankların da bakımı yapılıyor.

Tank üretimi ayrı bir teknoloji ayrı bir yatırım. Evet BMC 50 milyon dolar yatırım sağlayacak ama bunun çok üzerinde bir yatırımı sağlayacak. Bunu ihtiyacımızı karşılayacak en makul yol olarak görüyoruz.

Mülkiyet tamamen MSB'ye ait. Bir albayımızın komutası altında oradaki faaliyetler takip ve kontrol ediliyor. Oradaki işçilerin hiçbir özlük hakkı kaybolmadı. Denetim yetkisi tamamen MSB'de. Bu konuya makul bakmak lazım. Bir an önce tanka sahip olmamız gerekiyor. Bir takım sıkıntılar olabilir ama sonucunda Türkiye Cumhuriyeti tanka sahip olacak."