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'ta hain saldırı: 2

Şırnak'ta hain saldırı: 2 şehit

09.12.2019, 13:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019,14:08

'ın İdil ilçesinde 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

AA

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