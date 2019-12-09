Sözde Ermeni soykırımı iddiasına cevap bu sitede

İLETİŞİM Başkanlığı, "1915.gov.tr" adlı İngilizce bir sitesi hazırlayarak sözde Ermeni soykırımı iftirasıyla mücadele için internet ortamında da adım attı.

İLETİŞİM Başkanlığı, "1915.gov.tr" adlı İngilizce bir sitesi hazırlayarak sözde Ermeni soykırımı iftirasıyla mücadele için internet ortamında da adım attı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu site tarihsel bilgi ve verileri merkeze alarak, her fırsatta ülkemizin önüne konan sözde Ermeni soykırımı iftirasına uluslararası alanda cevaplar veriyor. Böylelikle konunun siyaset alanda bir "sopa" olarak kullanılmaması, tarihin siyasallaştırılmaması ve gerçek tarihsel bilginin açığa çıkarılması gerektiğine ilişkin tezimize katkıda bulunmuş oluyoruz" dedi. Sitede, 1915 olayları detaylı bir şekilde anlatılırken, Türkiye'nin bu konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamalar, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili mahkeme kararları yer aldı.