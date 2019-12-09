TBMM Genel Kurulu’nda bütçe maratonu başlıyor

TBMM Genel Kurulu, bugünden itibaren aralıksız 12 gün sürecek 2020 yılı bütçe mesaisine başlayacak. İlk gün bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak.

TBMM Genel Kurulu, bugünden itibaren aralıksız 12 gün sürecek 2020 yılı bütçe mesaisine başlayacak. İlk gün bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Bütçenin Genel Kurul'a sunumunu ve Hükümet adına konuşmayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak. AK Parti adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP grubu adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül, İYİ Parti grubu adına Grup Başkanvekilleri Lütfi Türkan ve İsmail Tatlıoğlu, HDP adına grup başkanvekilleri Pervin Buldan ve Sezai Temelli konuşacak.