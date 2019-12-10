Bakan Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Bakan Albayrak, Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle yayınladığı mesajında "Dünyanın birçok bölgesinde hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan mazlumların sorumluluğu tüm insanlığın omuzlarındadır." dedi.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Albayrak, mesajında "Dünyanın birçok bölgesinde hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan mazlumların sorumluluğu tüm insanlığın omuzlarındadır. #HerİnsanBirDünya" ifadelerine yer verdi.