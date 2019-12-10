Bakan Albayrak, Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle yayınladığı mesajında "Dünyanın birçok bölgesinde hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan mazlumların sorumluluğu tüm insanlığın omuzlarındadır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Albayrak, mesajında "Dünyanın birçok bölgesinde hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan mazlumların sorumluluğu tüm insanlığın omuzlarındadır. #HerİnsanBirDünya" ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak'tan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.