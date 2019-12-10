Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani gelişim endeksinde Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor. Hep önce insan demeye insanı yaşat ki devlet yaşasın demeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenecek 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Başkan Erdoğan, "Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor. Hep önce insan demeye insanı yaşat ki devlet yaşasın demeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Allah katında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Bu konuda ecdadımız da tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleri ile öne çıkmaktadır. Bugünkü batının geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri doludur.

Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımlarla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok. İnsan hakları alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani gelişim endeksinde Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor. Hep önce insan demeye insanı yaşat ki devlet yaşasın demeye devam edeceğiz.





"HAK HUKUK ADALET BU 3 KAVRAM BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Ülkemizin mücadelesini insan hakları kisvesiyle eleştirenlerin geçmişinde her türlü leke var.

Hak hukuk adalet bu 3 kavram bizim olmazsa olmazımızdır. Bir liderin de dikkat etmesi gereken konu budur. Bu 3 kavramda adeta insanlığın tüm meseleleri saklı bunları halletmemiz gerekiyor. Ekonomik boyutta da alınan mesafeler çok açık net ortada. Israrla hep söylediğimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içine sokmak istiyoruz.

SORU - CEVAP KISMI

Giriş konuşması sonrası öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan şöyle konuştu;

"Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, liderler, ön açıcı isimler kimler?"



Çok zor bir soru sordun. Bunların altından kalkmak kolay değil. Her şeyden önce bizim için önder, rehber baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde, tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır.

Hak, hukuk, adalet dediğimiz zaman her şey onda var. Adaletin de timsali olarak Hazreti Ömer çok çok önemli. Hazreti Ömer çok büyük önem arz ediyor.

Şöyle çağımıza doğru yaklaştıkça Osmanlı'da Selçuklu'da örnek liderlerimiz var.

Cumhuriyetimizin kuruluşunda aynı şekilde Gazi'nin önemi var.



"AVRUPA'DA LİDER KRİZİ VAR"

Şu anki liderlere baktığımızda da bakıyorum oturuyoruz, konuşuyoruz ama biraz dara zora giriyoruz. Öyle liderler var ki gizli ajandaları yok ancak öyle liderler de var ki gizli ajandaları çok. Şöyle Avrupa'ya girdiğimiz zaman da orada şu anda ciddi manada lider krizi var. Fakat Başbakanlığımın ilk dönemlerinde beğendiğim Almanya'nın şansölyesi Schunder'dir. Onun ayrılmasının ardından reformların tüm verimliliğini Merkel kullanmıştır.

Aynı şekilde bu dönemlere baktığımızda hakikaten iş birliği yapma gücü itibari ile İtalya'da Berlusconi…

Afrika'da işbirliği yapabileceğimiz liderler var ancak Avrupa hala bunun farkında değil.



Son dönemde de seversiniz sevmezsiniz Sayın Trump çok önemli biri. Gizli ajandası yok, saklısı gizlisi bu noktada yok. Bana karşı da çok açık söyler ben de kendisine karşı çok açık söylerim.

Bir diğer isim de Putin'dir. Onunla da ikili görüşmelerimizde herhangi bir gizli ajandalarımız yok. Bölgede de barışı birlikte sağlayacağız, inşallah.

TÜRKİYE LİBYA'YA ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Kazan - kazan esasına dayalı olarak biz Akdeniz'deki tüm kıyıdaş ülkelerle birlikte her türlü adımı atabiliriz. Ancak 'hepsi benim olsun'... Hayır bu mantıkla olmaz. Bu noktada da biz kıyıdaş ülkelere bunların bilgilerini sürekli gönderiyoruz.

Talep olursa Libya'ya hele hele böyle bir güvenlik anlaşmasını da imzaladıktan asker gönderebiliriz. Zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.



"TÜRKİYE NE ZAMAN SURİYE'DEN ÇIKACAK?" SORUSUNA YANIT?

Öte yandan Başkan Erdoğan Türkiye'nin Suriye'den ne zaman çıkacağına ilişkin ortaya atılan soruya ise, "Siz ne zaman Suriye'den çıkarsanız biz de o zaman çıkarız" dedi.





Erdoğan şu yanıtı verdi:



1963'ten bu yana süreç çok açık net ortada. Bütün bunlara rağmen AB bize hiçbir zaman samimi yaklaşmamıştır. Barış Pınarı Harekatı'nda sürekli AB üyesi ülkelerine yazık ki bizi telefonla arayıp "Sizin Suriye'de ne işiniz var?" İngiltere'de de aynı şeyi söylediler. Ben de kendilerine "Sizin orada ne işiniz var?" dedim "Bizim orada 911 km sınırımız var. Devamlı taciz ediliyoruz. Saldırılar oluyor, şehitlerimiz var." "Peki ne zaman çıkacaksınız?" "Siz ne zaman çıkarsanız ve biz bu teröristleri ne zaman temizlersek oradan çıkarız. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize mevcut topraklarımız yeter.



TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİ

Benim bu ifadelerimden çok rahatsız oluyor. Diyorlar ki "Sizin nüfusunuz çok fazla. Aslında gerçek bu değil. Biz Müslümanız. Yahu gerçeği söylesenize... Söylemiyorlar. Açık net hesap bu. Bunu yüzümüze söyleyemiyorlar. Kendi aralarında toplandıklarında bunları konuşuyorlar. Biz çekilelim diyorsanız biz sabrediyoruz. Siz göndereceksiniz.

18 sene önce AB'ye muhtaç bir ülke vardı. Biz kendi hesabımızı görüyoruz, kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Alt yapısıyla üst yapısıyla değişen bir Türkiye var. Berlin Havalimanı'nı 17 yıldır Almanya yapamıyor. Ama biz İstanbul Havalimanı'nı 7 senede bitirdik. Bu Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Biz güçleneceğiz, gdaha çok güçlendikçe önümüzde kimse duramayacak.

ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT NOBEL TEPKİSİ

Başkan Erdoğan, Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine çok sert tepki gösterdi ve "Aslında bu çok önemli bir sınavdı. Bu Nobel kendini tüketmiştir ve bitirmiştir. Tamamen siyasi tamamen ideolojik bir konumdadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Sözümüzün geçebileceği bütün ülkelere de haberdar ettik. Böyle bir katili ödüllendirmek aslında zulm ile ortak hareket etmektir." ifadelerine yer verdi.

Bu akşam önemli bir toplantım var. O toplantıda özellikle bu konuya değineceğim. Bundan önceki ödüllerde de bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'de teröriste ödül vermişlerdir.

Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödül de tartışılacak hiçbir şey yok eyvallah biz de alkışlarız. Ama kalkıp da böyle teröristleri siz Nobel'e layık görürseniz bizim de bunu tanımamız mümkün değildir.

"Size Nobel ödülü verilirse alır mıydınız?" sorusuna Başkan Erdoğan, "Almam" dedi. Erdoğan açıklamasında, "Bu Nobel öyle bir şey ki bir ülkede bir başkan cumhurbaşkanı seçiliyor hemen ödül veriliyor. Dur bakalım bir daha hiçbir şey yok ortada" dedi.



SURİYELİ GÖÇMENLER MESELESİ



Biz bombalardan kaçanları Suriye'ye göndermedik.. Öyle bir niyetimiz de yok. Şu an itibarıyla topraklarına geri dönmek isteyenler gönüllülük esasına göre dönüş yapacaklardır. Şu anda Cerablus'a 360 bin Suriyeli gönüllü olarak dönüş yaptı.

BM'de geçici 15 üye ülkenin hiçbir etkisi yok. Tüm kararı 5 daimi üye veriyor. Bu adalet mi?

Sizin almış olduğunuz kararlar hem bölgeyi hem de dünyayı ilgilendiren kararlar. Bir konuyla alırken nasıl bir süreç işliyorsunuz?

Şu anda çok açık net bir defa karar alma sürecim kesinlikle tamamıyla istişare kaynaklıdır. Bu istişarede 2 ayak vardır. Biri partimin kabinesi diğeri partimin MYK'sıdır. Buralarda bu görüşmeleri yapar adımı ona göre atarız.

KYK BORÇLARININ SİLİNMESİ

Bu şu anda gündemimizde, değerlendirmesini bütçeden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz bursu her müracaat eden alıyor. Kredi olayı farklı. Borçlu olanların tamamiyle bu borçların silinmesi beklentisi olacaktır. O zaman kredi ya kalkacaktır burs verme noktasına gidilecektir. Değerlendirmesini yapıp o adımları atacağız..