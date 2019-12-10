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Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu

10.12.2019, 17:43

Başkan , Belarus'un Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti. 'de gerçekleşen kabulde , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu.


Rybak'ın, eşi ve kızı ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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