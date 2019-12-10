Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti. Külliye'de gerçekleşen kabulde Büyükelçi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Rybak'ın, eşi ve kızı ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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