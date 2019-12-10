Diyarbakır’da 100 kilo patlayıcı ele geçirildi

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda son yılların en büyük cephaneliği ele geçirildi.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda son yılların en büyük cephaneliği ele geçirildi. 100 kilogram plastik patlayıcı, uzun namlulu ve ağır silahların bulunduğu operasyonda, yurt içinde saldırı hazırlığında olan 20 kişi de yakalandı.