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Fransızların yaptığı denize çakıldı

Fransızların yaptığı SİHA denize çakıldı
Giriş Tarihi: 10.12.2019

TÜRKİYE'NİN uzun yol kat ettiği alanında da kolları sıvadı. Ancak 'Safran' savunma şirketinin tipi insansız hava aracı, test uçuşunda denize çakıldı.

TÜRKİYE'NİN uzun yol kat ettiği insansız hava aracı alanında Fransa da kolları sıvadı. Ancak 'Safran' savunma şirketinin MALE tipi insansız hava aracı, test uçuşunda denize çakıldı. Model ismi 'Patroller' olan İHA, daha önce de havada 10 dakika kaldıktan sonra düşmüştü.
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