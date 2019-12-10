İstanbul'daki ana darbe davalarının tamamı karara bağlandı! Bin 254 FETÖ'cüye müebbet hapis!

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki han darbe girişimi ile ilgili yürütülen 41 ana davada toplamda 2 bin 626 sanık yargılandı. 3 yıl içerisinde tamamlanan darbe girişimi davalarında bin 254 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi.

FETÖ'nün hain 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da 2 bin 626 sanık yönünden açılan 41 ana darbe davasının tamamı karara bağlandı. 3 yıl içerisinde tamamlanan darbe girişimi davalarında bin 254 sanık ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Valilik binası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bayrampaşa ile Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesi, Mahmutbey Gişeleri, Türk Telekom binası ve TRT binası işgal edilmeye çalışılmış, boğaz köprüleri kapatılmıştı.

İSTANBUL'DA 41 ANA DARBE DAVASI AÇILMIŞTI

Darbe girişiminin gerçekleştiği esnada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye üye askerler için gözaltı talimatı verilmiş ve girişimde görev alan askerlerin haklarındaki soruşturmalar hızlı bir şekilde tamamlanmıştı. Tamamlanan soruşturmalar kapsamında İstanbul'da 41 ana darbe davası açılmıştı. Darbe girişiminin aktörlerinin yargılandığı 41 davadan en sonuncusu olan FETÖ sanığı Sat'çılar ile mahrem imamlarının yargılandığı davanın geçtiğimiz Cuma günü karara bağlanmasıyla İstanbul'daki ana darbe yargılamaları sona erdi.



BİN 254 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkemelerce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda yapılan yargılamalarda 2 bin 626 sanık yargılandı. Darbe davalarında bin 254 sanık 'Anayasayı ihlal', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım', 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.



Yargılamalarda, darbe girişimi esnasında vatani görevlerini yapmak için askerde bulunan erlerin büyük çoğunluğu beraat etti. Karara bağlanan davalardan dosyası ayrılan bazı sanıkların ise yargılanmasına devam ediliyor.